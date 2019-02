«Tengo la sensación de ser mil veces más fuerte que antes de 'Hermanas'» La actriz Irene Escolar. / GORKA POSTIGO La actriz presenta mañana en el Palacio Valdés junto a Bárbara Lennie un texto escrito y dirigido por el francés Pascal RambertIrene Escolar Actriz M. F. ANTUÑA Jueves, 28 febrero 2019, 00:33

A Irene Escolar (Madrid, 1988) 'Hermanas' le ha enseñado a ser fuerte. Y muchas cosas más. El montaje de Pascal Rambert que protagoniza junto a Bárbara Lennie es tan duro como revelador. La complicada relación entre dos hermanas sale a escena mañana en el Palacio Valdés de Avilés (20.15 horas, localidades agotadas).

- Ha dicho el director y autor de la obra: «La violencia de los animales salvajes está aquí».

-Es fuerte, sí. Él dice que somos dos guepardos. Hay algo de mucha visceralidad, estamos alerta las dos para atacar, como si fuéramos animales dispuestos a desgarrar la carne.

«Cada función te deja revuelta, no puedes dormir, la cabeza y el corazón van muy rápido»

-¿Y cómo ha sido de difícil estar alerta para el desgarro?

-Fácil no; ha sido apasionante y profundamente complicado. Son textos elevadísimos, muy exigentes, en los que la lengua se utiliza de una manera muy brutal, muy filosófica y poética y a la vez con una concrecion bestial. Ha sido arduo, intenso, pero bellísimo. Pascal es un ser inteligente, sensible, está a otro nivel, nos ha llevado a hacer uno de nuestros mejores trabajos.

-¿Con más goce que dolor?

-A partes iguales. Te colocas ante un abismo, piensas que no lo vas a lograr, y cuando lo logras, después de todo el trabajo y el esfuerzo, la gratificación es muy grande.

-¿El papel de su vida?

-Ese siempre está por llegar.

-¿Qué ha aprendido de su hermana Lennie?

-Es de nuestras mejores actrices. Es un animal salvaje en el escenario, como lo es delante de una cámara, es una mujer con una fuerza, una técnica y una visceralidad que no he visto en mi vida. Te obliga a estar a su altura porque ella siempre está extraordinaria, cada día está presente en la búsqueda de la verdad. Es un regalo tener a alguien enfrente que te coloca en ese lugar. Nos hemos convertido en hermanas.

-Llegar al personaje es duro. ¿Sacarlo a escena todos los días?

-Agotador física y emocionalmente. Hemos estado cinco semanas en el Pavón extenuadas, sin energía.

-¿Como se va uno a dormir después de tanta intensidad?

-Revuelta, no puedes dormirte fácilmente, tu cabeza y tu corazón van muy rápido. Tardas en procesar las cosas terribles que has dicho, que has sentido.

-¿Qué aprendizaje se lleva?

-Haberlo conseguido. Después de hacer este espectáculo tengo la sensación de ser mil veces más fuerte que hace cuatro meses. Creo que puedo con casi todo, me ha dado mucha fortaleza y el aprendizaje de saber hasta dónde uno puede llegar. Y me llevo a Bárbara y haber descubierto a Pascal.

-¿Y el espectador?

-El espectador se va con un viaje y un impacto muy fuerte. Hay una consternación bastante grande al presenciar algo tan terrible.

-¿Ha cambiado su manera de mirar las relaciones familiares?

-No tanto, me he llevado más a entender los mecanismos de defensa que tenemos cada uno de nosotros, a sentirlos con una vivencia muy clara, a ver las necesidades del otro y de lo que ocurre en ciertos vínculos.

-El montaje lo han hecho otras dos actrices en Francia. ¿Lo han visto?

-No, ellas estrenaron antes que nosotras; y luego creo que Pascal prefería que no las viéranos para no dejarnos influenciar por su manera de hacer. Ahora sí me gustaría verlo, pero ellas ya acabaron. Aunque tengo la sensación de que lo volverán a hacer y podremos verlo.

-Es la protagonista de 'Dime quién soy', una serie basada en la obra de Julia Navarro.

-Sí, es la nueva producción de Movistar Plus, un proyecto precioso, estoy emocionada. Hace tiempo que estaba reservándome para hacer en televisión un personaje que me apeteciera. Es la historia de una mujer joven que en el Madrid de los años treinta acaba convirtiéndose en espía. Es un viaje por la historia de toda la Europa contemporánea, desde los efectos de la I Guerra Mundial, la II, el comunismo... Empezamos en verano el rodaje y va a ser muy interesante, tiene lugar por casi todo el mundo y trabajamos con actores de diferentes países.

-¿Se ha reservado dice?

-He estado muchos años haciendo teatro, estaba esperando que llegara un personaje como este.

-¿Buen momento para hacer televisión en España?

-Hay unas plataformas que dan una gran libertad creativa. Hacía muchos años que yo no me encontraba con proyectos como los que se están haciendo ahora. Es un gusto; estamos en un grandísimo momento.

-Tiene 30 años y un carrerón. ¿Qué sensación le produce mirar atrás?

-La de haber sido fiel al camino que yo quería seguir y sentirme agradecida porque he podido hacer lo que quería. Me siento orgullosa de lo que he conseguido, es un camino apasionante pero no fácil en el que cada año he ido creciendo un poquito. He sido una esponja, siento que he conseguido empaparme de muchas cosas y las tengo por dentro, en algún lugar, no han pasado, permanecen.

-¿Cómo mira adelante?

-Con ilusión, fuerza y ganas, tengo muchos proyectos bonitos para los próximos años. Entro en una década maravillosa, más madura, más tranquila.

-Emilio Gutiérrez Caba, su tío abuelo, está ultimando un libro sobre la familia.

-Tengo mucha curiosidad por leerlo y aprender cosas que a mí se escapan.

-¿Pesa la familia?

-Yo nunca lo he vivido como una carga, sino como un regalo por poder transmitir ese legado.

-¿Le tienta cruzar el charco ahora que ha entrado en la treintena?

-Sí, pero es que aquí estoy haciendo cosas bellísimas y me interesa más lo que se hace en Europa. No siento una grandísima necesidad.