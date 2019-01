«El separatismo en Cataluña ha crecido porque los demás se han callado» El economista Ignacio Buqueras, en el Ateneo. / CAROLINA SANTOS Ignacio Buqueras presentó en el Ateneo Jovellanos la reedición de su libro sobre el político Francesc Cambó, en el que analiza el tema catalán KAY LEVIN GIJÓN. Jueves, 17 enero 2019, 00:27

El economista y académico Ignacio Buqueras presentó ayer en el Ateneo Jovellanos la nueva edición de su libro sobre el político catalán Francesc Cambó (1876-1947), ministro durante el reinado de Alfonso XIII que está hoy «de gran actualidad» por ser «una figura catalanista y españolista». La revisión actualizada de la obra, publicada originalmente en 1987, era necesaria ante la «grave situación política de Cataluña y España», afirmó Buqueras, que consideró que los separatistas «se han crecido, lamentablemente, porque los demás han estado callados y acomplejados». En un acto que inauguró el año en el centro cultural, presentado por su presidenta, Isabel Moro, y el vicepresidente segundo, Fernando Álvarez Balbuena, el autor resaltó el valor de Cambó como «un excelente referente para los jóvenes» por su preparación, dotes oratorias, poder de convicción y espíritu humanista. El dirigente catalán, «un renovador» que fue cofundador de la Liga Regionalista y ministro de Hacienda y de Fomento, pudo haber hecho que «la historia de España no fuera la misma si hubiera sido presidente», indicó el también empresario. Un cargo que el monarca Alfonso XIII le ofreció y Cambó no pudo aceptar por problemas de salud. El político, asimismo, fue «un hombre discutido» que tras el golpe de Estado de 1936 pasó a apoyar al bando sublevado, pese a lo cual no tuvo la simpatía de los militares golpistas y acabó exiliado en Argentina, donde falleció. En 'Cambó', de la editorial Almuzara, se repasa también su vertiente como mecenas, en la que ayudó a proteger los fondos del Museo del Prado durante la Guerra Civil, recordó Buqueras, que por último reveló que espera publicar su próxima obra en primavera, 'Cataluña en Madrid'.