La SGAE, al borde del abismo Antonio Onetti, Fermín Cabal, José Ángel Hevia, Clifton William y Teo Cardalda. / Efe La junta directiva presidida por Hevia no logra los dos tercios de apoyo necesarios para reformar sus estatutos e incumple el requerimiento impuesto por el ministerio de Cultura IKER CORTÉS Madrid Jueves, 27 diciembre 2018, 18:37

«Yo le he pedido a Papá Noel, a los Reyes y a la virgen María que hoy encontremos un punto de inflexión para trabajar en la concordia y salvar la SGAE», decía Inma Serrano a la entrada de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores. Parece que sus plegarias no han surtido el efecto deseado. Los socios de la SGAE han rechazado la reforma de los estatutos para adaptarse a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Directiva Europea, tal y como había exigido el Ministerio de Cultura. La junta directiva de la entidad obtuvo el apoyo de un 58,01% de los socios (13.074 votos), pero para dar luz verde a la reforma se requería el apoyo de dos tercios de los votos emitidos. Así que pese a que los que apoyaron el 'no' fueron el 40,91% (9.220 votos), los nuevos «estatutos de mínimos», tal y como la junta los había calificado, no saldrán adelante.

A partir de ahora se abre un escenario inédito para la entidad ya que con el resultado obtenido la sociedad no estaría cumpliendo con el requerimiento del Ministerio de Cultura, que vencía este viernes 28 de diciembre. Según el artículo 192 de la Ley de Propiedad Intelectual, el ministerio podría iniciar los procedimientos para intervenir la mayor entidad de derechos de autor de España o incluso retirar su licencia.