«Hacer un Shakespeare siempre te quita el sueño»

Mañana llega al Niemeyer con un Macbeth colombiano adaptado por Joe Broderick y dirigido por Pedro Salazar Christian Ballesteros. Actor GIJÓN.

Christian Ballesteros es un apasionado del teatro clásico. Por eso este colombiano formado en el Teatro Libre de Bogotá no puede estar más feliz dando vida a Macbeth por mucho que el personaje de Shakespeare le haya tenido insomne. Tras pasar por el Festival de Teatro de Almagro, llega mañana al Niemeyer (21 horas) con esta versión traducida y adaptada por Joe Broderick bajo la dirección de Pedro Salazar. Diana Alfonso, Diego León Hoyos, Felipe Botero, Iván Carvajal y Andrés Estrada, entre otros, le acompañan en escena.

-¿Por qué le ha quitado horas de sueño Macbeth?

-Hacer una obra de William Shakesperare siempre es para no dormir, el proceso es complejísimo. Shakespeare pone mucho énfasis en el texto, como ocurre con Molière o con los autores del Siglo de Oro. Esta es una adaptación en prosa, pero igualmente respeta mucho el léxico, la poética del lenguaje. Meterse en textos de este nivel es para no dormir, son meses de trabajo, día tras día, sílaba tras sílaba. Para mí fue difícil encontrar todo el color, los matices, las intenciones, es un trabajo arduo, pero a la vez maravilloso, he podido aprender muchísimo y abrir una mirada a ese oscuro mundo del poder, de la hechicería, la sexualidad... Pero para mí por encima de todo esta es una obra sobre la traición, donde él se traicina a sí mismo, a sus principios, y eso le atormenta.

-¿Ha dado ya con todos los matices o el proceso continúa?

-No le alcanzará a uno la vida para enriquecerse. En los ensayos buscamos aterrizar el texto, porque queríamos romper con ese tabú de que el teatro isabelino es aburrido, mostrar que esos personajes sienten y están vivos, buscamos esa verdad.

-¿Qué tiene este 'Macbeth' que no tengan otros?

-Esa la gran pregunta ¿por qué hacemos esto? Mi razón de ser es tratar de mostrar la idiosincrasia de nuestro país, no hay nada oculto bajo el sol, queremos poner a reflexionar a la gente, ese era el compromiso en Colombia, mirarmos y reflexionar sobre quienes están gobernando y sobre esa complejidad de gobernar. Es importante abrir la mirada al mundo en el que estamos, el país en que vivimos, por qué elegimos a esas personas que cometen errores que todos pagamos.

-Quieren, entonces, darle una lectura actual.

-Se haga donde se haga, sigue siendo intemporal, y por los siglos de los siglos lo seguirá siendo, pero este tema es bastante actual sobre todo en Latimoamerica.

-¿Pero hay algún cambio en la dramaturgia que conduzca a su país?

-No hay nada 'colombianizado' más allá de palabras que se acerquen más al idioma, es una versión fiel de William Shakespeare. No es costumbrista, no le pusimos poncho y cotizas (alpargatas) a Shakespeare.

-¿Cómo es la propuesta escénica?

-Conduce a esa atmósfera de lo oscuro, la intriga, la sexualidad, el hechizo. Partimos de ese mundo de ultratumba para encontrar una poética maravillosa, para que la gente se enamore, no huya, no tenga miedo del teatro clásico.

-Han estado en Almagro. Un lujo.

-Yo ya había tenido oportunidad de venir en 2003 con 'El burlador de Sevilla'. Me fascina el festival, es maravilloso, me siento como en casa.

-¿Cuál es la situación de la escena en su país?

-Hay mucho teatro en Colombia, bueno, muy bueno, malo y muy malo. Hay grupos que persisten, pero es difícil, especialmente si quieres hacer un clásico, que necesita muchos actores porque son obras de muchísimos personajes. A la menor oportunidad yo me la peleo, la lucho, me fascina el teatro del Siglo de Oro.

-Clásicos al margen, ¿hay buenos autores contemporáneos en su país?

-Ahorita el reto es crear una nueva dramaturgia. Hubo unas décadas sin profundidad ni magia, pero ahora están saliendo autores muy buenos que están escribiendo muy bien y hablan del país en que vivimos.

-¿Cómo es ese país?

-Ha habido un cambio de presidente y estamos a la expectativa. No son buenos tiempos, está complicada la cuestión de la economía.

-¿Y cómo están el cine y la tele?

-Hacer cine no es difícil en Colombia y la televisión está enfocada completameante en el asunto del narcotráfico, que está de moda.

-O sea, que todo conduce a 'Narcos'.

-Estamos hasta la coronilla del tema, yo no veo televisión por eso.