«Siempre hubo acoso, y no solo con actrices» La actriz y productora Blanca Marsillach, que mañana llega a la Escuela de Minas de Oviedo. / E. C. La actriz subirá a escena mañana en Oviedo con «mayores convertidos en actores por un día» Blanca Marsillach. Productora e intérprete teatral A. VILLACORTA GIJÓN. Jueves, 20 junio 2019, 00:22

Blanca Marsillach (Barcelona, 1966) vivió los ochenta «a lo loco, pero todo tiene un límite y tienes que saber parar». Y paró para hacer cine, televisión y, sobre todas las cosas, teatro. Una «pasión» heredada de su padre con la que ahora quiere «contribuir a hacer del mundo un lugar un poquito mejor». Así que, además de realizar sus proyectos en el ámbito de la discapacidad, la actriz y productora llegará mañana a la Escuela de Minas de Oviedo (18 horas) con 'Entre Versos y Marsillach', un homenaje al gran Adolfo Marsillach en el que adaptan la obra que interpretó en su momento junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. Y, con ella, once mayores de La Felguera que recitarán poemas del Siglo de Oro y que «se convertirán en actores por un día» gracias a la Obra Social La Caixa.

-Un tributo a un grande entre grandes del teatro al que los más jóvenes seguramente no conocerán...

-En este país, tenemos poca memoria. Es envidia, como si nos diese rabia ensalzar a la gente que ha hecho cosas por este país. Envidia o amnesia. Pero, desde luego, algo es, porque en Inglaterra, Francia o Italia no pasa. Aunque si les preguntan quién es Lope seguramente tampoco lo sabrán.

-¿Ser hija suya ha tenido más pros o más contras?

-Sobre todo, me ha beneficiado, porque ser hija de una persona como él es todo un honor, aunque sí es verdad que ha podido crearme enemigos. Gente que no me ha hecho las cosas fáciles o que pensó que ya tuviste que nacer sabiendo.

-Ha contado que un director déspota la abroncaba diciéndole que estaba en «segundo de Marsillach».

-El que estaba en segundo de Marsillach era él. Pero yo no hago caso de la gente borde. No me interesa.

-Los casos de acoso relatados por actrices no paran de salir a la luz...

-Casi todas hemos pasado por experiencias de acoso. Siempre lo hubo, y no solo con actrices. Toda la vida. No está bien, por supuesto, pero yo no me extraño. Lo toreas como cuando viene un toro o un autobús. Para que no te atropelle. Pero coches y autobuses siempre va a haber. Me he encontrado con situaciones incómodas, pero no te queda otra que manejarlas. No es agradable, porque, además, yo no voy por la vida seduciendo a los hombres y algunos hombres se sienten a veces en la obligación de seducir a una mujer.

-Su padre también era un gran seductor en el buen sentido.

-Y un transgresor. Ahora no hay esas figuras que había antes: Fernán Gómez, Agustín González... Era una persona que se adelantó muchísimo a la visión teatral de nuestro país. Y también era muy exigente y decía que un actor es egocéntrico, porque, si no, no tienes esa necesidad de que te estén mirando todo el rato.

-Al margen de aquella época dorada, ¿quién le gusta de los jóvenes?

-Hay gente estupenda. Por ejemplo, me encanta Irene Escolar. Me parece muy coherente con su carrera. En general, me gusta la gente que tiene un rigor teatral. No me fío mucho de los que no hacen teatro porque pienso que el teatro es la base de todo. Un buen actor tiene que pasar por él.

-¿Ser productora teatral tiene algo de heroico en estos tiempos?

-Es duro. Y, además, no se me da muy bien pedir dinero. Pero ahí vamos, porque, por ejemplo, en el terreno de la discapacidad todavía hay mucho por lo que luchar, como que no extrañe ver un elenco mixto. Nosotros hemos tenido actores de renombre y actores con discapacidad juntos, y el público no lo veía extraño.

-Y a Asturias llega con una función con mayores...

-Sí, porque es un sector también un poco olvidado por la sociedad. Queremos demostrar que cada edad tiene su desafío. Que cumplir años no quiere decir dejar de tener sueños y retos. Que es posible tener un envejecimiento activo y saludable. Llevamos haciéndolo tres años, en treinta y cinco ciudades, y han pasado por el programa casi 7.000 mayores.

-Serán actores y actrices por un día, ¿pero, en la vida real, hay mucho intrusismo?

-Cada vez somos más y hay menos trabajo. Pero una cosa es ser actor y otra muy diferente, ser famoso o estrella. La carrera de actor se hace poco a poco y estrella o famoso puedes ser de la noche a la mañana simplemente casándote con alguien conocido o haciendo, de repente, una serie con muchísimo tirón.

-¿Método o improvisación?

-Eso es muy personal. El método funciona muy bien en algunas circunstancias y en otras es mejor ser más espontáneo. La técnica está muy bien para olvidarte de ella.

-¿Se lleva los personajes a casa?

-No. ¡Sería un suplicio! Otra cosa es que le des vueltas a cómo mejorar.

-Ha dicho: «Siempre estuve como una cabra». ¿Es necesario?

-Yo creo que sí. Todo lo que está relacionado con el arte tiene un puntito de locura.

-¿La última vez que fue al teatro?

-Ayer precisamente. Fui a ver a Carlos Hipólito y Emilio Gutiérrez Caba en 'Copenhague'. Una maravilla.