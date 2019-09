«Soy de los que solo leen las críticas buenas» LA ENTREVISTAJosé Luis Garci Director de cineGarci vuelve a la gran pantalla con 'El crack cero', que llega a las salas el 4 de octubre. «A Alfredo Landa le hubiese gustado mucho» AZAHARA VILLACORTA Domingo, 29 septiembre 2019, 01:21

Andaba José Luis Garci (Madrid, 1944) dedicado en cuerpo y alma a vivir el jubileo de la jubilación, «a disfrutar de la vida», después de prometer que nunca más iba a volver a dirigir, cuando un buen día se encontró con Mayte, que se había quedado viuda del gran Alfredo Landa, y ella le espetó: «Sería bonito que hicieras lo de 'El crack'. A Alfredo le habría gustado». Así que, como en un buen guion, todo se fue al garete: la promesa y la tranquilidad de saberse el realizador con más nominaciones a los Oscar de la historia del cine español (cuatro) y el ganador de la primera estatuilla de Hollywood para una producción española a la mejor película de habla no inglesa por la inolvidable 'Volver a empezar'. Otra vez al trajín del rodaje y la promoción. El próximo 4 de octubre vuelve Garci en estado puro a las salas de toda España con 'El crack cero'. Pero, como no se podía imaginar el futuro del investigador Germán Areta sin Landa, se inventó un nuevo pasado para el detective. Una precuela de la cinta estrenada en 1981 protagonizada por Carlos Santos. Exterior. Madrid de los 70. Blanco y negro. Acción.

-¿Está contento con el resultado de su nueva obra?

-¿Qué te voy a decir yo? Que sí, que claro, que creo que está bien, pero no soy yo el que lo tiene que decir. Lo tendréis que decir vosotros cuando la veáis.

-¿Qué han dicho sus colegas?

-De momento, las reacciones son buenas.

-A estas alturas, ¿le siguen afectando las críticas?

-Yo soy de los que leen solo las críticas buenas. Cuando alguien me dice que en EL COMERCIO han puesto muy bien la película, entonces, yo voy y lo leo. Si me dicen que la han puesto mal, pienso: «¿Para qué me voy a llevar un disgusto?». Eso lo aprendí de mi amigo Alfredo Landa.

-Menudo papelón para Carlos Santos suceder a un mito, ¿no?

-Está estupendo. Fenomenal. A Alfredo le hubiese gustado mucho. Se hubiese encontrado con algo realmente conocido. Habría dicho: «¡Hombre, si parezco yo!». Yo creo que está magnífico.

-Tengo entendido que su vuelta ha sido culpa de la viuda de Landa...

-Sí. Así fue. Aunque también me lo había propuesto su hija y mucha más gente. Pero, fundamentalmente, fue Mayte. Con lo cual, yo ahora digo lo que dice James Bond: «Never say never again». Nunca digas nunca jamás. Así que ya no me preguntes si después de esta voy a hacer otra o no porque no lo sé.

-Lo que sí le voy a preguntar es por qué ha vuelto a rodar en blanco y negro, sin drones ni efectos especiales, a la antigua usanza. ¿Es usted un temerario?

-Soy analógico. Esto no es un película: es una reliquia. Pero en blanco y negro ya rodé en Asturias 'You're the one'. O sea, que no es algo nuevo.

-¿Es también un homenaje al cine clásico?

-Sí, supongo. Pero una cosa es que tú quieras hacer un homenaje y otra que te salga. Por lo menos, lo he intentado. Mucha gente también sale por las mañanas a por medio millón de euros, pero luego no lo encuentra.

-Vuelve a los estertores del franquismo. ¿El dictador está de moda con la exhumación o es que nunca se fue del todo?

-La película está ambientada en 1975 y el guion está escrito mucho antes de toda esta historia.

-También repite con Cayetana Guillén Cuervo...

-Sí. Y también está estupenda. He hecho diecinueve películas y ella ha colaborado en tres.

-¿Lo de tener un Oscar supone presión añadida? Por cierto, ¿dónde lo tiene puesto?

-No especialmente. Lo tengo puesto donde trabajo. Encima de los cuatro guiones de las películas que fueron nominados al Oscar: 'Volver a empezar', 'Sesión continua', 'Asignatura aprobada' y 'El abuelo'.

-¿Qué le parece el cine español que se está haciendo?

-Estoy fuera del cine. Estoy fuera de órbita. Solo veo películas antiguas.

-¿Series?

-La última que me ha gustado ha sido 'Chernobyl'.

-Los desmanes de directores y productores han salido a la luz con el #MeToo. ¿Qué le parece?

-Lo que me parece es que me da igual. Yo no conozco a ningún director, en el cine español, que haya acosado a nadie, luego es un problema que no tiene nada que ver ni con mi profesión ni con España. Aparte de eso, ¿a Woody Allen le han juzgado, le han hecho algo? Que yo sepa, no. Pues entonces... Y mira que al pobre hombre le han dado estopa.

-¿En política tampoco se mete?

-No tengo ningún interés en hablar de política. Estoy saturado. Cuando los políticos hablen de deportes o de cultura, hablaré yo de ellos. A mí lo único que me preocupa es que ninguno de los políticos que tenemos hable ni de cultura ni de deporte. De si los señores mayores pueden tener acceso a libros o entrar gratis en los museos... Lo más importante que tiene España, hoy por hoy, es el deporte. Entonces, como no han hablado ni de deporte ni de cultura, que es lo que a mí me interesa, yo tampoco hablo de ellos.

-Pero he leído que es partidario de la supresión de las autonomías, que es algo que también propone Vox.

-No. Yo lo que defiendo es que haya un libro de Historia de España. Uno solo. No diecisiete. Ni diecisiete planes de estudios. Y que, si yo me pongo malo en Asturias o me pongo malo en Málaga, sea lo mismo. Que la Seguridad Social sea igual en cualquier comunidad. La sanidad, la educación... Que esto es un país. No diecisiete. Que tendrían que centralizarse la cultura, la educación, la sanidad...

-Hablemos de lo que está pasando en Cataluña entonces.

-A mí me encanta Cataluña. Lo que no puede ser es decir que los Reyes Católicos no han existido. O decir, como dicen en Canarias, que los ríos no son importantes, porque ellos no tienen ríos. Es un disparate todo, pero a mi edad ya me da igual. Vosotros sois los que tenéis que poner remedio. Mi generación ya lo puso con la Transición. Pasó muy bien de una dictadura a una democracia. Ahora os toca a vosotros.

-¿Y de su querido Sporting nos dice algo?

-Lo veo bien. Lo que pasa es que es muy difícil subir de Segunda a Primera, pero veo que el campo está lleno. El Molinón es muy distinto de aquel al que yo iba de niño, pero siempre ha sido un campo especial, con una atmósfera especial. Un campo distinto a todos. Y con un nombre también muy especial: El Molinón.

-¿Hace mucho que no viene por Gijón?

-Hace que no voy ya bastante porque mi padre murió, mi amigo Juan José Plans murió, mi amigo José Manuel Fernández, Quini, Gil Parrondo... Toda la gente ha desaparecido y ya no tengo casi referencias cercanas. Pero después de ganar el Oscar crucé Estados Unidos y fui a Gijón. Se lo había prometido a Manolo Vega-Arango, que también es muy amigo mío. Y soy Hijo Adoptivo de Gijón con Carantoña, que también era muy amigo mío y nos dieron todos los homenajes juntos. O sea, que para El COMERCIO lo que sea.

-¿Lo veremos entonces rodando en Asturias?

-Tampoco te creas que me han tratado muy bien en Asturias. En esta misma película, queríamos haber rodado una parte allí, pero no hubo manera, porque el Gobierno del Principado no nos daba nada prácticamente. Pero bueno, yo entiendo que hay dificultades económicas... También intenté hacer hace un par de años con la TPA una cosa que se llamaba 'Asturianos ilustres', con Quini, Corín Tellado, Arturo Fernández, Severo Ochoa.... Era una serie maravillosa, una película de hora y pico de duración de cada uno de ellos, pero no es que no quisieran hacerlo: es que ni contestaron.