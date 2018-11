«En Suiza el multilingüismo no es ningún problema»

El catedrático de lingüística iberorrománica de la Universidad de Neuch tel (Suiza) Juan Pedro Sánchez Méndez estuvo ayer en las Xornaes Internacionales d'Estudiu de la Academia de la Llingua disertando sobre la huella asturleonesa en la conformación histórica del español americano. Jienense de nacimiento, pero criado y formado en la Comunidad Valenciana, el romanista expresaba momentos antes de su charla su satisfacción por participar en el encuentro y hacía una encendida defensa del multilingüismo, poniendo como modelo la Confederación Helvética, donde reside y ejerce la docencia. «Como España es una sociedad multilingüe, y eso no supone ningún problema para el desarrollo del país ni hay conflicto lingüístico. Es un modelo de convivencia de 600 años, con una democracia directa ejemplar, un país muy cómodo para vivir donde cada uno puede tener su identidad, su lengua y su religión», afirmaba. Sobre los conflictos lingüísticos en nuestro país opinaba que «son problemas creados donde no los había. Hay problemas más serios: el paro, la educación, etc. Debería trabajarse más por la convivencia, crear un marco más integrador y de mayor respeto».