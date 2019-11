UN SUPERHÉROE DE ANDAR POR CASA

Qué vis cómica, qué gracia, qué coña, qué chispa, qué elegancia, qué salero -o más bien todo lo contrario- tiene Quim Gutiérrez travestido en súperhéroe con traje rojo. Seguramente que Santiago García y Pepo Pérez ni soñaban con que su cómic podía tomar forma humana y trasladarse a la pantalla (pequeña, aunque ayer se vio en grande) cuando le dieron forma en 2002, pero si había que ponerle rostro y carne mortal para trascender el lápiz y el papel, no se puede atinar más y mejor con la elección. Borda el actor barcelonés el personaje de chico descolocado que no sabe muy bien si va o si viene y que, en una extraña noche en Cuenca, adquiere los superpoderes que le traslada un extraterrestre. Hay un medallón, unas pastillas y un traje rojo que le tornan en guardián de un universo que, visto lo visto (o sea, los dos capítulos que ayer se estrenaron en el FICX, la serie al completo son diez), es tan común y corriente como la escalera del bloque de cualquier barrio.

El cómic que inspira la serie cuyos dos primeros capítulos dirige Nacho Vigalongo se define como una comedia costumbrista, y la propuesta lo es sin duda. Esa escalera no es que sea 'La comunidad', pero tiene algo de esa mágica locura. Sus inquilinos, el camello, las gemelas, el anciano que vive solo, en un barrio muy alejado del Madrid más glamuroso, crean esa atmósfera tan necesitada de superhéroes. O al menos de humor, que no deja de ser un superpoder como no hay otro igual. Faltan entre los vecinos citados la novia del héroe -que en puridad no vive allí-, la amiga de la novia y el friki que va a Madrid compartiendo su coche en Blablacar a estudiar unas oposiciones y se da de bruces con una realidad muy alejada de la suya. Costumbrismo del siglo XXI en estado puro para dibujar una comedia que tiene en un guion ágil, ingenioso y divertido en un marco de cotidianidad absoluto y un elenco coral en el que nadie desmerece, sino todo lo contrario, son sus grandes bazas. Clara Lago, Catalina Sopelana y Adrián Pino son los compañeros de viaje de este súperhéroe al que le deja la novia y el negocio le va de pena, que aprende a volar a trompicones, pero que tiene en la torpeza y en la sorpresa otros poderes que no son súper pero casi, que le convierten en grande en pantalla chica con música de Mecano al fondo.

La cosa promete. Un poquito menos de media hora dura cada capítulo de una serie con una buena factura que se ve con gusto, con la sonrisa puesta, con ganas de saber qué caminos le esperan a Javi en lo más prosaico de la vida cotidiana y en lo más intenso y estratosférico de su nueva vida arreglando el mundo. Son diez capítulos que llegarán en diciembre a la pantalla y que amenazan con caer uno detrás de otro en el sofá y con la mantita.