El teatro asturiano sale a escena en la Ruta Jacobea Luis Alija, ayer en Valladolid. / E. C. Las compañías del Principado se unen a las vascas, cántabras y gallegas para promocionar su trabajo en el marco del proyecto Camino Escena Norte REDACCIÓN GIJÓN. Jueves, 8 noviembre 2018, 00:37

La Ruta Jacobea se hace teatro. Las asociaciones profesionales Escenasturias, Acepae, Eskena y Escena Galega, que agrupan a las compañías productoras de teatro, títeres, danza y nuevo circo de Asturias, Cantabria, Euskadi y Galicia, promueven el itinerario Camino Escena Norte, una iniciativa que pretende la dinamización cultural, social y económica del Camino de Santiago del Norte. El proyecto quiere ser una realidad a partir de septiembre de 2019, cuando se pondría en marcha.

La presentación al sector profesional tuvo lugar ayer en el marco de la séptima edición del Mercado de Artes Escénicas, Mercartes, que se celebra en Valladolid hasta el viernes. De hecho, el proyecto, que está aún en una fase inicial de negociación y búsqueda de financiación, surgió en la anterior edición de una feria que es el foro profesional del sector de las artes escénicas en España.

De hacerse realidad finalmente, Camino Escena Norte contribuiría a que la producción escénica gallega, asturiana, cántabra y vasca recorriera los cuatro territorios en un itinerario que se concentraría durante un mes y que implicaría a ocho compañías (dos por comunidad) que representarían otros tantos espectáculos en una programación de 32 funciones (cuatro por grupo). Con el ánimo de dar al público la posibilidad de conocer creaciones escénicas de otras zonas a las que de otra manera no accederían, las compañías actuarían en las comunidades vecinas, no en la propia.

Mercartes sirvió precisamente para que se vieran las caras los representantes de las compañías y el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, cuya dimisión reclaman y a quien acusan de finiquitar el Circuito que les permitía actuar en distintas partes de Asturias. No hubo oportunidad de acercar posturas, pese a que allí se encontraba Luis Alija, presidente de Escenasturias, que confía en que el Principado aporte financiación a este programa. Ha habido ya reuniones preparatorias y se espera que Cultura sea sensible, por cuanto además no tendría sentido que se quedara al margen si Cantabria, Galicia y País Vasco aportan fondos.

«Camino Escena Norte representa el primer itinerario de artes escénicas intercomunitario. Hay que aplaudir una iniciativa que fomenta el intercambio cultural y que representa una gran oportunidad para todas las compañías que tomen parte en él», apuntó el asturiano Luis Alija, durante la presentación en Valladolid.