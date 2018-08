Teatro de claroscuros y duelo sin rodeos José Antonio Lobato, en plena representación. / CAROLINA SANTOS Lobato y Pizarro emocionan con su homenaje conjunto a Kartun en el Jovellanos DIEGO MEDRANO GIJÓN. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:27

'Semblanza Mauricio Kartun' y 'Cumbia morena cumbia' son las dos obras que ayer interpretaron con brillantez Margen y Teatro Estudio de Gijón en un Jovellanos que solo logró llenar un tercio de su aforo.

Fueron dos piezas completamente diferenciadas. Dos dramas imbricados en la espera, en el abrirse paso en un país desconocido, en el trabajo de emigrantes en una nación que se está desmoronando, con giros que rondan el absurdo.

En la primera obra, es el célebre dramaturgo argentino quien relata su vida por medio de diversos lances dentro de su producción. La segunda, en cambio, es una pieza corta en la que dos personajes se muestran anclados en su pasado y varados en una situación de la que les resulta imposible escapar.

José Antonio Lobato y Manuel Pizarro, veteranos en las tablas, dan lo mejor de sí en el mínimo espacio posible. Teatro de texto y duelo, oficio actoral sin edulcorantes, entrega absoluta sin rodeos ni preámbulos, que tuvo su demostración sonora y palpable ayer en el Jovellanos.

Mauricio Kartun (San Martín, Argentina, 1946), hijo de rusa y asturiana, es dramaturgo y director de teatro con una cincuentena larga de premios, cumbre de la escena latinoamericana, teatro con mucho de una veta lírica generalmente lindante con la comedia, ducho en la actividad de dramaturgo, maestro de dramaturgos y director.

La crítica internacional subraya la visión poética de su obra, unida siempre a una prospectiva, a una esperanza, a una visión de futuro en todos sus montajes.

Empieza como tendero en mercado de abastos y pronto se plantea un teatro de urgencia, militante, político, muy de izquierdas y conectado con la realidad de los barrios más humildes de su tierra natal.

Aquí, en la primera parte, se trata de él como escritor. Se habla de su pasión lectora y los cuadros se van alternando, se van apagando y encendiendo en un escenario en el que solo hay cajas. Trata sobre la conjunción de su carrera literaria y la precariedad de la Argentina de la dictadura. Y todo, salpicado por 'sketches' de sus obras y por una dicotomía entre el arte y el trabajo.

En la segunda pieza, hay dos personajes aislados en una taberna desvencijada: uno de ellos alcoholizados y el otro enfermo que esperan, en tierra de nadie, rodeados de circunloquios. Es la espera por la muerte, iluminada por claroscuros que llevan a un peculiar estado de ánimo, el de la soledad habitada.

Conceptual, identitario, popular... el Kartun que visten Lobato y Pizarro es el del interés por lo popular, en situaciones en apariencia menores, donde hombre y utopía, deseo como forma de vida, política y metáfora y realidad sin aditivos van de la mano. Su poética es franca: «Hacer cosas con palabras viejas. A eso me he dedicado todos estos años». Siempre sensorial y sensitivo, al cabo de la calle: «Mezclar desechos. Nunca he hecho otra cosa al escribir mis piezas». Obras de lo viejo, de lo descompuesto, de lo olvidable y despreciable, que Lobato y Pizarro ponen en la actualidad más inmediata y radiante.

Minimalismo y resiliencia, con mucho aire retro en su estilización de los lenguajes del pasado y en mantener viva la memoria de lo muerto. Diez minutos de ovación despidieron a los intérpretes.