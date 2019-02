«El aquí y ahora del teatro es insustituible» Marián Osácar, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. / PALOMA UCHA El sábado de la próxima semana comienza la Feria de Artes Escénicas para Niños y su responsable estrena jubilación parcial Marián Osácar Directora de Feten M. F. ANTUÑA Miércoles, 6 febrero 2019, 00:19

En diciembre comenzó su jubilación parcial. El Feten que está por llegar -comenzará el sábado 16- será el primero para Marián Osácar, alma y corazón de la Feria de Artes Escénicas para Niños y Niñas, trabajando solo al 45%. Los próximos cuatro años se encargará exclusivamente de la dirección artística. Está feliz por iniciar una despedida escalonada, ya planea volver como actriz o directora a los escenarios y se siente orgullosa de haber sido testigo de cómo han evolucionado las artes escénicas.

-¿Usted trabajando al 45%? Eso no es verdad y lo sabe.

-Hasta ahora sigo aquí mañana, tarde y noche, pero espero notarlo a partir de marzo. Cuando te implicas emocionalmente es muy difícil poner tope; nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora.

-¿Tiene sensación de cuenta atrás?

-Sí, tengo la sensación de que mi situación ha cambiado y espero disfrutar de ella, de estar más próxima a la parte de la dirección artística, y la parte más pesada, de expedientes, contratación, ir dejándola a un lado. Siempre he disfrutado con mi trabajo y espero en estos cuatro años disfrutar aún más.

-¿Se quita un buen peso de encima con todo el asunto burocrático?

-Sí, de alguna manera sí. Pero es muy difícil, siempre he compartido mi trabajo con Humberto Fernández, es él quien va a responsabilizarse de esta parte, y es difícil decir esto es tuyo y esto es mío; soy parte del equipo.

-¿Qué sensación le produce mirar atrás?

-Pues que ha pasado el tiempo muy rápido. Un Feten ha venido detrás de otro. Me siento súper feliz porque he trabajado con gente que le gusta lo que hace y eso es impagable.

-¿Se siente testigo de una época en la que todo ha cambiado?

-Siento que he tenido la oportunidad de ver cómo evolucionaban las artes escénicas para niños y niñas, de ser un teatro menor a recuperar, seguramente, una línea específica de ayudas en el Inaem, ver cómo en todos los ámbitos se respeta la creación, ver cómo lo que antes era minoritario o de segunda categoría, ocupa grandes espacios en todas las salas y de cómo ha crecido el público. En los últimos datos de la SGAE se ve cómo las creaciones para público familiar han subido y siguen en línea ascendente. Me siento afortunada de haber puesto mi aportación desde Gijón, desde donde hemos ayudado a crecer y respetar la creación para niños.

-¿Cuán importante es que los niños se separen de la pantalla y vean la realidad?

-Necesitamos artes escénicas en vivo. Somos seres sociales, necesitamos comunicación, ir y compartir un espectáculo que está pasando en directo, que es uno, irrepetible; eso da la magia, que, independientemente de la evolución digital, nunca se va perder. La respuesta de nuestros niños, esa cara, esa sonrisa, esa mirada emocionada, cuando ven cerca a un músico, un actor, un bailarín, esa idea de 'está tocando para mí aquí y ahora' es insustituible por el resto de nuevas propuestas de ocio.

-¿Los niños son los mismos o ha cambiado su mirada por todo lo que han visto en pantalla?

-Aunque pueda parecer lo contrario, el ver algo en vivo y en directo, a ellos, que están tan acostumbrados a lo digital, casi les sorprende más. Ven y tratan de entender qué está pasando allí que es diferente, porque lo palpan, lo sienten. En las artes escénicas se trata de propiciar experiencias emocionales.

-¿Y precisamente cómo han cambiado las nuevas tecnologías las artes escénicas para niños?

-Durante toda la historia el creador ha utilizado la tecnología. Todas las escenografías del siglo XVII incorporaban lo más novedoso para crear mecanismos que hicieran parecer que volaba un ángel o que surgía alguien del suelo, para crear el efecto del viento. Es un instrumento al servicio de la creación, no viene a suplantar la creación .

-¿Manda el mestizaje?

-Totalmente, no hay espectáculos puros, y además no les preocupa a nuestros espectadores. Nadie tiene que pensar si está viendo títeres, danza, teatro, magia... Interesa que es un espectáculo escénico, con una dramaturgia; interesa que llegue.

-¿Tiene la sensación de que Feten ha ido marcando hitos?

-Sí. En 2004, que empezamos a hacer espectáculos para bebés, para 50 personas, había programadores que decían que no podían llevarlos a sus lugares, y ahora todo el mundo tiene espacio para bebés. Hemos sido capaces de captar por dónde va la creación, de incorporar lo que los artistas presentaban e ir dándolo a conocer. Apareció la danza, el teatro para bebés, el circo escénico...

-¿Hacia donde va ahora?

-Yo creo que vamos a ser capaces de conjugar todas esas técnicas y formatos y seguir descubriendo nuevas posibilidades. Y luego tratar de incluir todo lo que preocupa a la sociedad: políticas de género, igualdad, respeto a la diversidad, inclusión. Tenemos que hacer trabajo creativo para ello. Los niños aprenden de lo que ven, no de lo que se les dice. Si queremos que tengan una actitud igualitaria no hay mejor manera que que lo vean con normalidad. En Feten hace tiempo que lo hacemos. Ahora se puede hablar de las niñas desaparecidas de México, de la muerte de los seres queridos, del acoso escolar, de la solidaridad con otros pueblos, y eso era impensable hace 20 años. Feten ha dicho: 'No, te puedes emocionar, divertir y a veces reflexionar».

-¿Se sigue sorprendiendo?

-Me sigo sorprendiendo y emocionando.

-Como por ejemplo...

-Cuando de elementos muy simples se hacen obras inspiradoras. Y me sorprenden las dramaturgias que nos provocan sensaciones.

-¿Feten ha creado mucho público teatral?

-Sí. Se nota en la actitud de nuestros niños. Nos vienen padres con sus hijos que fueron espectadores cuando eran niños. Antes era imposible que a las siete de la tarde un día de colegio estuvieran llenos el paseo de Begoña y el Jovellanos y ahora tenemos problemas con el reparto de entradas. Gijón es una ciudad referente y Feten ha colaborado.

-También han ayudado a las compañías asturianas.

-Feten les ha dado oportunidad de conocer lo que hacían otras compañías y eso las ha enriquecido y, al mismo tiempo, les ha dado visibilidad. Que sean trabajos hechos en Asturias tiene que ser un orgullo para nuestro público. Hay que facilitar la difusión y promoción de nuestras compañías.

-Cuando realmente trabaje un 45%, ¿qué va a hacer con tanto tiempo?

-Yo sé que voy a dar más horas del 45%, pero como las daba antes, y tampoco me importa. Estoy agradecida, he sido actriz, directora, docente y desde la administración pública he puesto mi granito de arena en mi sector. Tengo cosas por delante: soy académica de las artes escénicas y quiero trabajar por el respeto a nuestra profesión. Y me gustaría que las enseñanzas escénicas encontraran en la escuela su valor; no se trata de hacer actores o bailarines, sino de que las herramientas del actor, que son las de la comunicación, sirvan para el desarrollo integral de nuestros niños, que van a tener que trabajar en grupo, ser creativos, hablar en público. Me voy a meter en todos los saraos donde se esté estudiando esto.

-¿Y volver al escenario?

-Espero que se desarrolle el estatuto del artista y sea compatible el trabajo creativo con la jubilación y volver a los escenarios como actriz o como directora.

-¿Qué le apetece?

-Me gusta dirigir porque tengo una mente muy estructurada y me es difícil quedarme en el rinconcito del actor, pero también era un actriz muy orgánica y disciplinada. Presento aquí mi candidatura para las compañías.

-¿Se ve actuando en Feten?

-No sé si en Feten, pero sí en el Jovellanos, en cualquier otro centro. Me apetece.