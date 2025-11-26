Programación del Teatro Jovellanos de Gijón en 2026: arte en todas sus expresiones para «transitar entre lo clásico y lo moderno»

Música, teatro y danza para todos los gustos, todas las edades y todas las inquietudes inundarán el Teatro Jovellanos en el primer semestre de ... 2026. Son producciones para «transitar entre lo clásico y lo moderno», anunciaba Toño Criado durante una presentación en la que fue desvelando todos los detalles del programa y que finalizó con una preciosa balada interpretada por Ferla Megía, uno de los artistas que pasarán por las tablas del ateneo.

El teatro clásico traerá grandes títulos como 'Los cuernos de don Friolera', de Ramón María del Valle-Inclán, que suben a escena Roberto Enríquez, Nacho Fresteda y Lidia Otón, o 'Polvo serán mas polvo enamorado', de Quevedo, dirigida y adaptada por Francisco Negro. También se podrá ver la producción de David Serrano de 'Un tranvía llamado deseo', de Tennessee Williams, interpretado por Nathalie Poza, Pablo Derqui y María Vázquez, y una adaptación de 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir que encarnará Anabel Alonso, así como otros títulos como 'El efecto', 'Amadora', 'Hasta el final de la fiesta', 'Casting Lear' –tras el que está el Premio Princesa Juan Mayorga–, 'Seis personajes en busca de autor', 'Esencia', 'Tebanas', La Barraca', 'Gigante' y 'American Buffalo'.

Dentro del abono especial se incluyen otras diez representaciones con «proyectos más contemporáneos y compañías locales», y aquí se podrá disfrutar del número de circo 'Desprovisto'; 'Rosa con vela', basada en la vida del pintor asturiano Luis Fernández; 'Gasolina con capullos', de Papel Higiénico Teatro; 'Nüshu', de Cía Capicúa, 'Jekyll & Hide', de los gijoneses Nosomoshermanos; 'Que se escuche fuerte mi grito', de Escena Contingente; 'El buen marido', de Teatro del Cuervo y Territorio Violeta; 'Verne', de Onírica Mecánica; 'Recordadnos así', de Niebla Road, y 'Regina, un destino escrito con los pies', de Luz de Gas Teatro, basado en la novela de Pilar Sánchez Vicente sobre la vida de Regina García López.

El abono de danza traerá grandes espectáculos como 'Réquiem de Mozart' a cargo de María Rovira y Crea Dance Company; 'Lo que el día le debe a la noche', de Compagnie Hervé Koubi; 'Debajo de los pies', de Compañía Eduardo Guerrero, y 'Duetos sobre la fortuna', de los asturianos Pablo Dávila Producciones. A ellos se sumarán los conciertos de la OSPA y la Filarmónica, las galas especiales y los conciertos de Carlos Núñez, Mina Longo, The Best of Soul, Estrella Morente y Rafael Riqueni, Piaf the Show (tributo a Édith Piaf), Hevia y el ciclo Encaja2, con hasta ocho conciertos.