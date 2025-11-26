El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Toño Criado, Óliver Suárez y Pedro Vigil. José Simal

Programación del Teatro Jovellanos de Gijón en 2026: arte en todas sus expresiones para «transitar entre lo clásico y lo moderno»

El Teatro Jovellanos de Gijón arrancará 2026 con una programación que va de Valle Inclán a Estrella Morente, Carlos Núñez y un sinfín de intérpretes asturianos

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:50

Música, teatro y danza para todos los gustos, todas las edades y todas las inquietudes inundarán el Teatro Jovellanos en el primer semestre de ... 2026. Son producciones para «transitar entre lo clásico y lo moderno», anunciaba Toño Criado durante una presentación en la que fue desvelando todos los detalles del programa y que finalizó con una preciosa balada interpretada por Ferla Megía, uno de los artistas que pasarán por las tablas del ateneo.

