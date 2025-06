Roberto Martín Maiztegui, director de 'Los brutos': «El teatro permite una mirada personal y libre»

Javier Ballesteros, Ángela Boix, Francesco Carril, Olivia Delcán y Emilio Tomé conforman el elenco de 'Los brutos', el montaje teatral que hoy abre gira en ... el Palacio Valdés (20 horas) de Avilés. Roberto Martín Maiztegui dirige el texto del que es autor. Nito ingresa en la escuela de cine y entra en otra vida: artística y sofisticada.

–Los Brutos cuenta la historia de Nito, un chaval que estudia cine y se va del barrio. ¿Hay tintes autobiográficos?

–Es la historia de un chico de Aluche que entra en la Escuela de Cine y cambia de vida totalmente, se aleja del mundo del que viene, y lo que se cuenta es lo que pierde por el camino, que es lo que traiciona para conseguir lo que quiere conseguir. Yo me he criado en Aluche y he estudiado en la Escuela de Cine, pero todo lo demás es pura fantasía y pura ficción.

–Al final es un viaje que cualquier persona en uno u otro ámbito ha vivido, todos dejamos cosas atrás.

–Sí, pero la obra habla mucho de la imaginación, pero no como herramienta para escapar de nuestro día a día, sino para construir nuestras vidas, para imaginar la vida que queremos vivir. Y de alguna manera conecta la imaginación con la clase social, porque cuando no vienes del mundo del arte para dedicarle a él hay muchas barreras materiales y económicas, pero hay otra más sutil, que es imaginarte que tú puedes dedicarte a ese mundo. El personaje consigue imaginarse que puede dedicarse a eso y creo que ese viaje todos lo podemos entender, porque todos hemos dejado atrás amigos al cambiar de vida, todos hemos dejado familia atrás. En ese enfrentamiento de dónde viene y lo que quieres ser todos nos podemos encontrar.

–¿Cómo sale el público de la función?

–Está siendo muy bonito. La gente sale muy emocionada, hemos recibido un feed back de mucha emoción. Cuando empezamos con la obra, que habla mucho también del cine, temíamos que fuera muy endogámica, que no consiguiera conectar, pero para nada ha sido así. Ha venido gente de toda edad y profesión y todo el mundo ha conectado porque es un viaje que todos pueden reconocer. El personaje tiene cierta ambigüedad, porque no sabe si su deseo tiene también algo de ambicioso y esa pregunta igualmente nos la podemos plantear los demás, si esos cambios son cien por cien blancos o hay una ambición económica y profesional.

–Hay un protagonista, pero parece una obra muy coral.

–Totalmente, Nito es el centro de la obra, pero a su alrededor hay otros cuatro actores enormes que hacen diversos personajes, alguno incluso seis. Es un baile muy coral, en el que todo el mundo que rodea a Nito va a construyéndole.

–Es autor y director. ¿Cómo se llevan esos dos? ¿El autor reescribre mientras dirige?

–Esa relación ha de tener cierta distancia. Una hora antes del estreno estuvimos reescribiendo el texto, estuvo vivo hasta quince minutos antes de salir a escena. Me aprovecho de que yo mismo lo he escrito.

–De la escritura en soledad a los ensayos. Menudo cambio.

–Ese es el gran cambio. Yo estoy ahí solo en mi azotea tranquilamente escribiendo y en los ensayos estoy con mucha más gente, pero yo me lo planteé como seguir escribiendo, como otra forma de escribir, como una escritura compartida. Es la primera vez que dirijo y para mí ha sido un aprendizaje total. He sabido escuchar al equipo y recibir mucho de ellos.

–Se ha quedado con ganas de más, entonces.

–Estoy ya deseando meterme con otra obra.

–Usted también frecuenta el audiovisual. ¿Cambia mucho el chip a la hora de escribir?

–Sí que cambia, el escritura en sí misma comparte muchas cosas, es trabajar con palabras para que se conviertan en imágenes, pero sí es distinto, creo que el teatro te permite una libertad, una mirada más personal, más libre. Yo he disfrutado muchísimo escribiendo teatro. El audiovisual es más comprometido. En 'La ruta' escribí con Clara Botas [su mujer, guionista asturiana] y es más trabajo en equipo y cuando lo pones en pie hay muchos más elementos a controlar. El teatro es el lugar del actor y de la palabra.

–¿Qué será lo próximo que veamos con su firma?

–Estamos montando la segunda temporada de 'La Ruta' que saldrá en otoño y acabamos de estrenar 'Hamburgo', una película.