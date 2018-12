Tiempo y memoria a escena 'Todo el tiempo del mundo' se desarrolla en una zapatería. / PALOMA UCHA El Jovellanos despidió con aplausos 'Todo el tiempo del mundo', una fabula teatral que cerró gira en GijónEl dramaturgo y director argentino Pablo Messiez, responsable de la pieza, arropó a la compañía en su última vez sobre las tablas PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Sábado, 22 diciembre 2018, 00:25

Pocos asuntos han inquietado más al ser humano que las extrañas dimensiones del tiempo y sus únicas herencias: memoria y olvido. Todos recordamos aquel dilema de San Agustín a propósito de qué es realmente el tiempo: «Si no me lo preguntan lo sé. Si me lo preguntan lo ignoro», reconocía el de Hipona. El dramaturgo argentino Pablo Messiez parece más cercano a los igualmente famosos versos de Quevedo: «Ayer se fue; mañana no ha llegado;/ hoy se está yendo sin parar un punto:/soy un fue, y un será, y un es cansado» en la función que ayer llevó al Teatro Jovellanos bajo el título 'Todo el tiempo del mundo'.

Tras un exitoso rodaje de más de dos años por los escenarios, la pieza que firma y dirige Messiez se despedía anoche en una última representación a la que el propio autor quiso acompañar con su presencia. Además de los aplausos del público, la obra que ayer vimos y disfrutamos en el coliseo gijonés venía avalada por los unánimes parabienes de la crítica y una pequeña objeción en la que también reinaba la coincidencia, la de cierto desarrollo confuso en la trama que aún así no eclipsaba el brillo general de una deslumbrante dramaturgia. Es la impresión que tal vez haya tenido más de un espectador del Jovellanos mientras asistía a este hermoso viaje por los intrincados caminos del tiempo, con mucho de onírico. Resulta por ello verosímil que haya un propósito deliberado de su creador para esos cierres abiertos, ya que los sueños no suelen ser redondos.

Inspirado en la historia de su abuelo, zapatero y soñador, como el protagonista, el señor Flores, magníficamente encarnado por José Juan Roddríguez, 'Todo el tiempo del mundo' nos lleva a un espacio ligeramente al margen de la realidad cotidiana: el local donde tiene su negocio después de la hora de cierre, transformado en lugar de encuentro con singulares personajes del pasado, el presente, el porvenir o la mezcla de todos esos momentos que es la vida de cualquier ser mortal.

El resultado, a juicio de los espectadores, se corresponde con los elogios que ha venido recibiendo la obra, aunque no todos parecieron celebrarlo con el mismo entusiasmo. Lo cierto es que el trabajo del elenco, en el que además de Rodríguez destacan María Morales e Íñigo Rodríguez Claro, está a la altura de un texto a ratos brillante y en ocasiones provocador.