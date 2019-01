El «traidor» que acabó como directivo del Sporting Martes, 15 enero 2019, 00:10

Confesaba sin titubeos Juan Cueto que había sido un «traidor» en el teatro futbolístico. Sus primeros recuerdos, explicó en más de una ocasión, tenían el decorado del Carlos Tartiere. Allí acudía con su padre y allí se aficionó al fútbol. Sin embargo, los colores que le tiraron fueron los rojiblancos y no los azules. «Fui un traidor total porque no solo me hice socio del Sporting, sino que forme parte de una de sus directivas», relató a Juan Cruz en un libro que incluye sus conversaciones. Fue bajo la presidencia de Ramón Muñoz y compartiendo equipo directivo con Juan Fernández Nespral, 'Quico' Buendía, Eloy Calvo Capellín o Roberto Entrialgo, entre otros. «Fui el primer intelectual que perteneció a una directiva», aseguraba de forma socarrona.