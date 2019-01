«Tras el caso de 'La manada' hay un cambio de paradigma» Jordi Casanovas está especializado en teatro documento. / DAVID RUANO Jordi Casanovas es el autor de 'Jauría', la obra teatral dirigida por Miguel del Arco, y de 'Port Arthur', que se estrenan el viernes en Avilés M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 22 enero 2019, 00:33

Sesión doble de teatro el viernes en el Palacio Valdés (20.15 horas) de Avilés con dos estrenos absolutos, 'Jauría', y Port Arthur', ambas obra de Jordi Casanovas, un autor especializado en teatro documento, con dirección de Miguel del Arco y David Serrano, respectivamente. Las dos se nutren de la realidad como argumento, pero una está rabiosamente pegada al aquí y ahora de España, pues se adentra en el juicio de 'La manada', y la otra viaja hasta Tasmania, en las antípodas.

«Es más difícil la gestión de la sensibilidad del público en un tema como este», avanza Jordi Casanovas, quien subraya que para afrontar el juicio a 'La manada' desde una perspectiva teatral se ha servido únicamente del material surgido del juicio y le ha dado entidad dramática. «Este es un caso relevante que plantea un cambio de paradigma en la relación que las mujeres tienen con la justicia y en cómo muchos hombres deben plantearse su relación con la sexualidad y con las mujeres», explica. No duda de que «es un asunto muy ardiente, que nos lleva a polarizar mucho las opiniones, de modo que lo que queremos durante una hora y media es que podamos reflexionar con mucha atención, buscar cómo nos está afectando social y personalmente», apunta Casanovas, que aspira a crear una opinión más compleja y enriquecedora entre el público.

El teatro siempre ha sido espacio de reflexión y Casanovas así lo ha entendido con esta aventura que, lejos de hacer hincapié sobre la parte más morbosa o escabrosa, en mostrar la violación tal cual, se adentra en otras dudas: «La educación, en el sentido de la moral interna de los personajes y en la moral de la justicia», anota el autor, para quien esa alteración del paradigma a la que hacía alusión hará que en el futuro seguramente se cambien las tornas y no se repita lo ocurrido en este caso. «La defensa de los acusados ha querido sacar más detalles de la intimidad de la denunciante que de los acusados», anota. Y añade: «La justicia debería salvaguardar a los denunciantes».

Miguel del Arco dirige a Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Ignacio Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto en un montaje de una hora y veinticinco minutos de duración. Algo más corta es 'Port Arthur', basada en la historia de un hombre acusado de un terrible crimen que no recuerda nada. Un interrogatorio policial trata de esclarecer la matanza en escena con David Serrano en la dirección y Joaquín Climent, Javier Godino y Adrián Lastra sobre las tablas. «Las dos historias se encontraron, son distintas pero de algún modo se complementan», asegura el autor, quien subraya que aunque 'Port Arthur' no es geográficamente más lejana, es un «viaje muy inquietante por una mente perturbada». Descubrió la transcripción en inglés de los interrogatios al acusado y Casanovas vio en ellos un guion escrito, un thriller insuperable. «Dos policías están intentando descubrir si un acusado que no recuerda nada está diciendo la verdad», relata. En cualquier caso, ambas obras remiten al mismo lugar y la escena quiere llevarlos por la misma senda: «Dan pie a muchos debates a la salida del teatro acerca de qué hacemos los humanos».