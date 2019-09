¡Las tres y sereno! La figura del sereno llegó a Asturias en 1820, más de cuatro décadas después de nacer en Valencia. No era una profesión fácil de cumplir: el primer reglamento, elaborado en Oviedo aquel año, así lo demuestraEl primer reglamento de serenos (1820) ARANTZA MARGOLLES Domingo, 29 septiembre 2019, 01:21

La experiencia llevaba más de veinte años implantada en la capital del reino, pero -es una constante, ya lo ven, en la piel de toro- aquí la heredamos con todos los males y defectos que ya en 1820 se contemplaban en Madrid. El 10 de diciembre de 1820 Manuel María de Acevedo, jefe político ovetense; el alcalde primero, Joaquín Antonio Sánchez, y sus correspondientes regidores firmaron el primer reglamento de serenos de la ciudad, pantagruélico y exigente; tímido en el dar, pero generoso en el pedir.

No, no era la de sereno una profesión con la que nadie fuera a hacerse rico. La casa consistorial no manejaba un caja muy saneada y el nuevo servicio, orientado a «asegurar la tranquilidad pública, evitar robos y otros excesos y para que los vecinos tengan auxilio en los accidentes imprevistos que suelen ocurrir en horas extraordinarias de la noche», era aún titubeante. Los carbayones (aún faltaba más de medio siglo, por cierto, para que el histórico roble cayera «bajo el hacha municipal») estaban pagando tan solo el 2% de arbitrios, del 3% que correspondía sobre el valor de renta de sus casas, para tener servicio de alumbrado en las calles, así que, en vez de subir el impuesto para pagar a los serenos, simplemente se ejecutaría del todo. El 1% restante se destinaría a la manutención del servicio, que se estableció de diez serenos para toda la capital.

¿Daban solo diez? No, no daban. Tiempo atrás, el cuerpo de serenos madrileño se había instaurado con cien, una cifra insuficiente, pero la única pagable. También en Oviedo primó el vil metal a las necesidades y se estableció que cada uno de los serenos recorrería incesantemente, y ayudándose entre ellos si era menester, diez distritos, a saber: el que iba del Mesón de Clarona al Rosal; el de la calle del Rosal al Fontán; donde la Universidad; de San Francisco a la calle Nueva; donde el colegio de los Verdes; de San Bernabé al cuartel de Milicias; Oscura, Luna, Postigo y Carpio; Cimadevilla a Cuatro Cantones; Canóniga y Postigo; la plaza de la Catedral y Águila; y de Gascona a Santullano.

El reglamento, el que se exhibió a los vecinos, consta de veinticuatro páginas frisadas de obligaciones que el sereno -necesariamente español; casado o viudo con arraigo, robusto y de costumbres lo suficientemente buenas como para que lo acreditase el párroco de turno- tenía que cumplir, a cambio de los seis reales diarios que se cobraban mensualmente y de un capote de paño de somonte, con capucha y mangas, para los días más fríos del invierno. A saber: el sereno, por medio de largos paseos por su distrito -se rotaba de cuando en cuando-, controlaba el orden y la correcta iluminación de las calles, desde las diez de la noche en la temporada de invierno y desde las once el resto de meses, hasta la aurora. Seis horas en total, en cada una de las cuales el sereno debía cantar las en punto y el tiempo que hacía en la ciudad: pluvioso, nublado, tormenta, vientos, nevado o, valga la redundancia y la polisemia, sereno. Más que por informar a los vecinos, por controlar que en el país de la picaresca por antonomasia no cantase las horas el sereno desde donde no debía.

Los protocolos establecían punto por punto las funciones del sereno: guarda, vigilancia, iluminación y hasta administración de justicia exprés. Establece el reglamento que debían denunciar a las personas sospechosas que anduvieran por las calles, detener a los asaltantes de las casas, llamando, si hacía falta, a sus compañeros de otros distritos -no había buscas, pero sí pitos: la señal de SOS consistía en hacer sonar la corneta el número de veces coincidentes con el descriptivo del distrito-; dar parte de las incidencias a los alcaldes y proporcionar a los vecinos el auxilio (cirujano, médico, comadrón, fraile o cura) que requiriesen. Lo último sin poder poner un pie fuera del distrito, y teniendo que pedir ayuda, si era necesario, al sereno vecino.

Los castigos a los que se enfrentaban los serenos, de no cumplir correctamente su labor, no eran parcos y, en ocasiones -si les daba por robar o encubrir un robo- podían llevar a una pena de muerte de la que no estaban exentos, aunque sí de los impuestos de alojamiento, obligados como estaban a no pernoctar con sus familias. Perder su sueldo ante la primera falta, el empleo a la tercera o si enfermaban más de dos días seguidos, y multas económicas por cada pasquín que, en las calles, dejasen pasar, eran algunos de los riesgos. Y más. Aun así, pertrechados con un chuzo «en asta de nueve cuartas de alta con punta, corte y gancho de detener», un farolito para alumbrarse y las onzas de aceite listas para alumbrar los candiles, permanecerían los serenos en Oviedo más de ciento cincuenta años. «¡Las tres y sereno!». ¡Y que no se equivocaran en el mandado!