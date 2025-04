«Además de información, la radio ofrece compañía»

ANA RANERA Jueves, 12 de diciembre 2019, 00:18 | Actualizado 02:49h. Comenta Compartir

Marcos Martín, encargado de la programación local de COPE en Gijón, es un apasionado de la radio. Desde la primera vez que pisó un estudio supo que aquella era la profesión para la que había nacido. A Marcos le gusta ser el primero en contar las noticias a los gijoneses y, por eso, se siente orgulloso de que la cadena haya ampliado sus minutos de información local, para ofrecer un mejor servicio a sus oyentes.

-¿Cómo ha cambiado la programación de Cope Gijón?

-Antes solo teníamos diez minutos por la mañana de magazine, en los que apenas teníamos tiempo para contar las noticias de la ciudad. Hemos ampliado a cuarenta minutos por la mañana y, aún así, falta el tiempo.

-¿Qué pretenden conseguir con esto?

-Queremos que la gente de Gijón sepa que, si quiere estar informada y entretenerse, nos tiene, pero también nos tienen para saber lo que pasa en Gijón, los planes que pueden hacer cada día y descubrir las historias de los gijoneses que merezca la pena contar. Si podemos seguir creciendo, queremos seguir creciendo y apostando siempre por Gijón, pero tendremos que hacerlo paso a paso.

-¿Qué quieren escuchar los gijoneses?

-Yo creo que estamos muy confundidos. No solo quieren oír las noticias políticas, que a veces aburren, sino que quieren saber lo que le está pasando a su ciudad y cómo les afecta a ellos y a sus vidas. Quieren saber si el río Piles está sucio y si se pueden bañar en la playa de San Lorenzo. Eso les interesa mucho más que cuestiones políticas como si dimite un concejal. Así que eso es lo que estamos intentando contar a la gente.

-¿Cómo surgió este cambio?

-Éramos conscientes desde hace tiempo de que COPE tenía que tener más presencia en Gijón, pero ha sido mi director, Daniel Otero, quien más ha trabajado para conseguirlo desde que desembarcó aquí. Él se percató al instante de que una ciudad que genera tanto contenido cultural como Gijón necesitaba más presencia y más tiempo. Gijón es la ciudad que más noticias culturales nos da en Asturias.

-Y usted, ¿cómo llegó a la radio?

-Empecé en otra emisora, pero al poco tiempo, con un cambio de equipo, llegué a esta cadena. Yo había coincidido ya con Manolo Lama, Paco González y Carlos Llamas en la Ser, pero ellos cambiaron de cadena. Llamas me llamó al poco tiempo para ofrecerme que viniera a COPE. Al principio, me encargaba de hacer deportes y hace dos años empecé ya con los informativos en Oviedo. Ahora, haciendo los informativos en Gijón siento que he vuelto a casa.

-¿Cambiaría la radio por otro medio?

-Cuando estaba estudiando la carrera la radio no me convencía en absoluto, pero cuando empecé a hacer las prácticas, entendí lo que era. Al entrar en antena, te da un subidón espectacular. Un programa de radio lo tienes que empezar cuando sea y como sea, de repente tienes que entrar, da igual cómo estén las cosas. La radio es un medio que además de informar es compañía y mucha gente se la pone para no sentirse solo. En Asturias hay mucha gente mayor sola y que la radio los acompañe, es un lujo.

-¿Cada vez la radio está más cerca de los jóvenes?

-Ahí tiene mucho que ver la llegada de los podcasts y la adaptación de la radio a internet. La gente joven ya escucha la radio a la carta. Nosotros también nos estamos adaptando a eso. Estamos haciendo un esfuerzo con nuestra página web y estamos viendo que cada vez tenemos más usuarios en internet, que la gente entra en nuestra web a informarse.