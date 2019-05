Adrián Rodríguez, reaparece en televisión hundido económica y psicológicamente Adrián Rodríguez en 'Sálvame'. / Telecinco El actor no ha vuelto a trabajar desde que abandonase 'Supervivientes 2018' CARLA COALLA Miércoles, 29 mayo 2019, 19:38

De lo que podría suponer el veto que desde Mediaset España han realizado a las 'Azúcar Moreno' ya habría antecedentes. Adrián Rodríguez, el actor de 'Física o Química' y 'El Chiringuito de Pepe', entre otras ficciones de éxito, ha reaparecido en televisión, hundido tanto económica como psicológicamente. Así lo ha confirmado el propio intérprete, confesando que está «en tratamiento» y achacando sus problemas a su participación y posterior abandono de 'Supervivientes 2018'.

«Fui porque tenía importantes problemas económicos. Y también era un reto personal, yo siempre habría querido ir, porque lo veía desde casa y era una aventura y una oportunidad brutal» confesaba Adrián Rodríguez a Jorge Javier Vázquez, al tiempo que desvelaba, con respecto a su abandono de 'Supervivientes 2018', que «dentro de mí alguien tomó la decisión».

Adrián Rodríguez ha continuado hablando de lo que ha sufrido este año: «Durante todo este año, pues aceptando las consecuencias, que han sido sobre todo de cara a la autoestima y el trabajo. Es una oportunidad y tú te vas por la puerta de atrás. Ha sido muy duro porque no he vuelto a aparecer por ningún lado», a lo que ha añadido que la causa de que no haya vuelto a trabajar puede ser que «los directores de casting no me llamen por haber participado en un reality, pero también puede ser por mi imagen porque estoy bastante tatuado y eso cuesta».