Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, guerra abierta con un colaborador de 'Sálvame' Alejandra Rubio. / Telecinco La joven continúa hablando de su vida a través de su canal de 'Mtmad' CARLA COALLA Miércoles, 8 mayo 2019, 20:18

Una nueva polémica está sacudiendo a la familia Campos, esta vez con Alejandra Rubio como protagonista. La joven se ha unido a la guerra abierta que mantiene su familia con él y ha lanzado un nuevo dardo a uno de los colaboradores de 'Sálvame', Rafa Mora. «¿Yo con qué famoso no viviría? Creo que con Rafa Mora, porque me da muchísima caña en televisión», ha asegurado a través de su canal de 'Mtmad'.

Poco ha tardado Rafa Mora en responder a la nieta de María Teresa Campos, desvelando detalles como que le parece muy mal que lo critique en su canal cuando en alguna ocasión él la ha ayudado a entrar en el reservado de una discoteca. Además, ha asegurado que a Alejandra Rubio «le gusta más la tele que a nadie» y que le encantaría participar en un programa de televisión como 'Mujeres y Hombres y Viceversa», en el que él mismo fue pretendiente y tronista.

Alejandra Rubio no solo ha recibido reproches por parte de Rafa Mora, sino que también Mila Ximénez le ha recriminado su actitud, debido a que la situación no parece la ideal para que ella eche más leña al fuego alimentando esta 'guerra' con un colaborador de 'Sálvame': «Está la polémica con tu tía, Carmen Borrego, por el tartazo, tu madre se acaba de ir del programa...no es el momento de que digas que la persona con la que no vivirías nunca sería Rafa Mora», la ha espetado la periodista.