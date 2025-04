Este es el nuevo novio de Alejandra Rubio, según Rafa Mora

Carla Coalla Gijón Martes, 24 de marzo 2020, 09:39 Comenta Compartir

Ni la convivencia, ni los planes de boda, ni ninguno de los momentos que compartieron pudo obrar el milagro de que Alejandra Rubio y su novio hasta hace unas semanas, Álvaro Lobo, no pusieran punto y final a su relación sentimental. La propia hija de Terelu Campos confirmaba la ruptura al borrar todas las fotografías que compartian juntos en Instagram, al tiempo que abandonaba el domicilio que compartía con el músico para regresar a casa de su madre.

Pero las diferencias entre ambos que habrían dado lugar a la ruptura no habrían sido tales según Rafa Mora, que ha asegurado que Álvaro Lobo habría pillado a Alejandra Rubio con Suso Álvarez en su casa. La hija de Terelu no solo lo niega, sino que también asegura que no son ciertos los rumores que la relacionan con Suso, a lo que Rafa ha vuelto a rebatir: «Alejandra y Suso están enrollados. Por la persona que me lo ha contado esto es cien por cien real». Aunque el propio Suso ha dicho en 'Sálvame' que es mentira.

El que no ha tardado en pronunciarse al respecto de las palabras de Rafa Mora sobre la supuesta relación entre Alejandra Rubio y Suso Álvarez ha sido Álvaro Lobo. Tal y como el colaborador de 'Sálvame' ha leído en directo, el exnovio de la 'influencer' ha escrito en las redes sociales que tiene «todo lo que no se ha tirado en fallas en mi casa», a lo que añade: «Sigamos encendiendo la mecha».