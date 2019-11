«El directo es el futuro de la tele» Alfonso Arús. Alfonso Arús El periodista se estrena mañana con 'Arusitys Prime' en el horario estelar de Antena 3. «Las cadenas tienen poco que ofrecer con respecto a otras plataformas» JULIÁN ALÍA Madrid Jueves, 21 noviembre 2019, 00:17

Volvió a la televisión nacional hace ya más de un año, y, a partir de mañana, Alfonso Arús (Barcelona, 58 años) da el salto al 'prime time' de Antena 3 con 'Arusitys Prime', la única oferta en directo de los viernes. Se trata de un nuevo formato que incluye entrevistas, debates, primicias, y conexiones con los reporteros. Según explica el propio Arús, el programa ya aparecía contemplado en el contrato que firmó con Atresmedia el pasado año, además de 'Aurser@s', con el que el pasado octubre consiguió un 11,2% de cuota de pantalla de media.

- El programa arranca con una entrevista entre María Teresa Campos y Terelu Campos. ¿Y usted qué hace mientras ellas se entrevistan?

- Cuando finalicen, la función mía es la de matizar, rubricar, repreguntar. Les haré preguntas por separado. Hay tantos temas de actualidad, que algo hay que preguntar: Si María Teresa saca un disco con Bigote, o si vuelve a la tele. La base, la curiosidad, es que ellas, como madre y como hija, se digan o se pregunten cosas que pueden ser interesantes para el espectador.

- ¿Y si un día la cosa se pone fea?

- Entraremos. Soy consciente de que habrá personas que nunca han hecho una entrevista porque no son de la profesión, y necesitarán un empujoncito, pero es probable que nos den titulares que a lo mejor no seríamos capaces de conseguir en una entrevista más convencional.

- ¿Qué otros personajes le gustaría tener?

- Me encantaría que vinieran José Ramón De la Morena y José María García, o Mariló Montero y Carlos Herrera, Pedro Ruiz y Borell, Errejón y Pablo Iglesias. Hubiera sido magnífico un María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana. Habría dado un brazo.

- ¿Con quién le gustaría entrevistarse?

- Precisamente, esta sección salió de esa reflexión, porque yo tenía invitaciones de programas, y pensaba: 'Si voy a casa de Buenafuente, sé que voy a perder, a ir a remolque, pero si él me da la oportunidad de entrevistarle, a lo mejor le diría que sí'. Y de esa idea de que todos tenemos algo que temer cuando nos preguntan, pero también mucho que ganar cuando preguntamos, nació esto.

- ¿Qué le queda por hacer en televisión que le interese?

- Las mañanas las he hecho, los 'prime time' los he hecho, los 'late', con 'Tan a gustito', los he hecho, y una cosa que no he hecho, y que me gustaría, son las tardes. Soy un gran admirador de 'Sálvame', que formalmente es un programa irrebatible, y creo que deja un margen generoso para un tipo de programa en directo que se complemente.

- ¿Diría que falta directo?

- Puede que a Antena 3 le falte directo. Para mí, la cadena que mejor ha entendido la tele es La Sexta. Las cadenas tienen poco que ofrecer con respecto a otras plataformas, y La Sexta a las siete y media de la mañana abre, y está todo el día en directo. Me gustaría que las otras cadenas se subieran también al carro del directo, porque me parece el futuro de la tele. Cuando haces un programa en directo, estás deseando que pasen cosas. Si nieva mañana, de puta madre. Prefiero que nieve a que no lo haga. No estamos deseando que se estrelle un avión, por supuesto, pero sí deseamos que un político diga una barbaridad.

- En sus programas mencionan formatos de otras cadenas, que no suele ser habitual.

- Yo creo que no pasa nada, sinceramente. Estas prevenciones que tienen las cadenas de 'en el otro sitio hay un programa.' me parecen absurdas. ¿Cómo se llama el programa? ¿'Gran Hermano'? Pues dilo. Yo siempre he sido un gran defensor de esto y no entiendo dónde está el problema.

- ¿Y es fácil convencer a las cadenas de ello?

- No, fácilmente no, pero insistí mucho, porque soy muy cabezón. No lo entiendo, porque es como suponer que la gente solo ve tu cadena, y que no ve nada de la competencia. Yo era seguidor de 'Sé lo que hicisteis', y me parecía un gran programa, pero también entiendo que si todos los días le estás dando a una cadena que te deja las imágenes, haya un momento en que deje de hacerlo. Además, Mediaset antes no tenía tantos programas de 'zapping' sobre ellos mismos. Ahora hay veces que no sabes si estás viendo 'El programa de Ana Rosa', 'Socialité', 'Viva la vida', 'Cazamariposas', 'Sálvame'.

- ¿Qué opina de la contraprogramación?

- Es lícita, pero despista mucho al espectador, que es un animal de costumbres. Todos los que esperaban 'Volverte a ver', que tiene una audiencia muy consolidada, se van a sorprender mañana con una peli que no tiene nada que ver. En general, la contraprogramación favorece más al grupo que tiene más ases en la manga, y ahora mismo, Mediaset tiene cuatro o cinco.