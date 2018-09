Ana Rosa habla por primera vez ante las cámaras de la detención de su marido Ana Rosa Quintana y su marido, el empresario Juan Muñoz. La periodista afirma que el programa que conduce en Telecinco informará de las cuestiones relevantes del caso EL COMERCIO Gijón Lunes, 10 septiembre 2018, 18:50

El inicio de la nueva temporada del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco era de los más esperados de la temporada. Se especulaba sobre si haría declaraciones respecto a la detención, el pasado 31 de julio, de su marido, el empresario Juan Muñoz, por una presunta relación delictiva con el comisario Villarejo. Entonces, la periodista solo emitió un comunicado pidiendo tiempo para «dejar trabajar a la justicia». Hoy, por fin, ha hablado ante las cámaras.

«Cuando volvió a casa sin ninguna medida cautelar fue un mensaje muy tranquilizador. No les voy a engañar. Viví momentos de incertidumbre, preocupación... Este no ha sido el mejor verano de mi vida. Hace más de diez años un hermano de Juan y otra persona tenían un pleito con Hacienda. Aunque Juan no era parte en ese pleito, él y su familia ayudaron a resolverlo», ha explicado la periodista en 'El programa de Ana Rosa'. «Las cosas van solucionándose y quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez, que nadie les ha extorsionado. Mi marido está colaborando con la justicia para que pueda cerrarse este sumario lo antes posible, así que vamos a dejar que jueces, fiscales y abogados hagan su labor».

Además, ha asegurado que informará de cualquier detalle del caso: «Ustedes tienen que comprender que yo no soy la persona más indicada para informar de un tema que afecta a mi familia. No soy capaz de tratar esto de manera objetiva. Este programa les va a informar de lo que exija la actualidad», ha aclarado.