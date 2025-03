El motivo por el que Anabel se gana la bronca de Isabel Pantoja

Carla Coalla Gijón Jueves, 11 de junio 2020, 18:28 Comenta Compartir

La relajación de las medidas de confinamiento en Gran Canaria, donde Anabel Pantoja reside desde hace meses con su novio, Omar Sánchez, ha hecho que la pareja se reúna con sus amigos. Uno de estos encuentros acabó con Anabel pasada de copas y, en su papel de 'influencer', decidió publicar un directo en Instagram. Su chico trataba de arrebatarle el móvil, sabiendo el estado en que se encontraba Anabel, pero esta lo quitó y siguió con su vídeo.

El resultado de la grabación provocó que Anabel se ganara la bronca de su tía y de varios familiares, tal y como ha confesado en 'Sálvame', eliminando el vídeo al día siguiente. Lo que no pudo evitar la joven es que el programa de Telecinco en el que colabora de manera habitual se hiciera con las imágenes y las emitiera. Por este motivo, Anabel ha viajado a Madrid para aclarar lo ocurrido tras la emisión y, en concreto, la bronca que se llevó por parte de su tía Isabel Pantoja.

«Me riñó. Solamente te digo que me mandó un audio de siete minutos y medio como una madre. Diciéndome las cosas claras, diciéndome por dónde tenía que ir, lo orgullosa que estaba de mí, de todo lo que había conseguido y que no la cagara por este tipo de actitudes. Y que no me quiere ver jamás en la vida así«, ha desvelado Anabel sobre lo ocurrido con Isabel Pantoja.