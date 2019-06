Plan Pantoja Anabel Pantoja se enfada con 'Sálvame': «Voy a revisar el contrato» Anabel Pantoja. / Telecinco La joven parece haber llegado al límite con el espacio que protagoniza CARLA COALLA Martes, 11 junio 2019, 21:14

Miércoles tras miércoles llega a 'Sálvame' el 'Plan Pantoja', una sección que desde hace dos meses trata de someter a Anabel Pantoja a un plan de dieta y ejercicio para que pieda ocho kilos. Pero en las últimas semanas la joven no parece llevar del todo bien el desafío, debido a los múltiples inconvenientes a los que ha tenido que hacer frente.

Para empezar, el hecho de que Anabel Pantoja no dejara de engordar, lo que hacía pensar al programa que no se estaba tomando el 'Plan Pantoja' en serio, provocó que la dirección de 'Sálvame' tomase medidas y decidiera cambiar las normas. La sobrina de Isabel Pantoja tuvo que firmar un nuevo contrato en el que se específicaba que si no perdía a razón de 400 gramos semanales, tendría que donar el sueldo que cobra por la sección a una ONG. Debido a esto, Anabel lleva algunas semanas sin percibir la cantidad de dinero acordada.

Además, la joven no deja de enfrentarse con Pepi, su entrenadora, que la pone al límite cada semana. Aunque en esta ocasión ha sido la 'coach' la que ha hecho enfadar a Anabel Pantoja, al igual que el resto del equipo de 'Sálvame' que se ha presentado en su casa, por sorpresa, a las ocho de la mañana. Incluso estaba durmiendo aún y ha tenido que soportar tanto que la grabasen a ella en pijama, y recién levantada, como que emitiesen unas imágenes de su habitación y de sus cosas. El enfado de Anabel ha sido tajante: «Voy a revisar el contrato», ha repetido más de una vez.