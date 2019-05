El motivo por el que Anabel Pantoja no luce el anillo de pedida Anabel Pantoja se casa. / Telecinco La joven ha asegurado que está muy feliz e ilusionada con la boda CARLA COALLA Viernes, 24 mayo 2019, 19:45

Desde que anunciara que se casa con su novio, Omar Sánchez, publicando un vídeo en Instagram en el que se ve la pedida de mano, los espectadores estaban esperando el momento en el que Anabel Pantoja interviniera en 'Sálvame' para hablar de su futura boda. La joven apenas ha dado detalles, aunque ha asegurado que está muy feliz e ilusionada. Eso sí, no ha podido lucir el anillo que le ha regalado su prometido.

Anabel Pantoja ha confesado en 'Sálvame' que lo ha tenido que dejar en la joyería porque lo han medido mal, «me queda grande y el negro no quiere que se pierda». Además, la sobrina de Isabel Pantoja ha contado cómo fueron los momentos previos a la pedida de mano: «Me estaba poniendo de mal humor porque no me salían bien las fotos. Ya sabéis que me he pasado comiendo y no me sentía bien. De repente, lo veo (a Omar Sánchez) ahí en el suelo y yo pensé que se había caído», ha relatado entre risas, sin ocultar la gran sorpresa que se llevó.

Por otro lado, Anabel ha respondido a sus compañeros de 'Sálvame' sobre lo ocurrido ayer en 'Supervivientes 2019' tras la confesión de su primo. «Ayer tu primo Kiko acusó a Aneth de montar un espectáculo la pasada nochevieja. De hecho, habrían pillado a dos amigas de Aneth, y no sabemos si a la propia Aneth, intimando en un sofá. Esta tarde se ha dicho que no fue él quien se encontró esta escena. ¿Fuiste tú?», le ha preguntado Carlota Corredera a Anabel Pantoja, a lo que ella ha respondido que «yo sí lo sabía, fui la segunda persona que se encontró esa escena, de la otra persona no voy a decir nada».