¡SÁL-VA-ME! Anabel Pantoja, pillada en un supermercado echándose desodorante sin comprarlo Anabel Pantoja, pillada en un supermercado. / Telecinco La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado lo ocurrido en 'Sálvame' CARLA COALLA Martes, 21 mayo 2019, 20:58

Las cámaras de un establecimiento comercial han pillado a Anabel Pantoja utilizando uno de sus productos, un bote de desodorante, para luego colocarlo de nuevo en el estante en el que se encontraba, sin abonarlo. «Yo quiero confesar que muchas veces soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Además, que levante la mano quien no lo ha hecho», ha tratado de explicar la joven. «El desodorante lo estaban probando. Yo lo utilicé porque no tenía más remedio, porque llevaba todo el día...». La confesión de Anabel ha provocado una gran carcajada en el plató de 'Sálvame'.

No ha sido el único motivo de que Anabel Pantoja se haya convertido en una de las protagonistas de 'Sálvame' de la semana. También ha sido gracias al 'plan Pantoja', el método de ejercicio y dieta al que se está sometiendo gracias a una sección del programa.

Anabel tenía que adelgazar 400 gramos para cobrar su sueldo, pues de no hacerlo tendría que donarlo a una ONG, una claúsula que ahora le ha puesto 'Sálvame' a raíz de que no estuviera cumpliendo sus objetivos. La celebración ha sido grande gracias a que la sobrina de Isabel Pantoja ha logrado adelgazar 600 gramos en la última semana, todo un logro para ella.

Anabel Pantoja también ha tenido sesión con su coach, Cristina, que la ha vuelto a dejar al borde del llanto. Tras las revelaciones que ha hecho, la joven ha terminado confesando que el año que viene le gustaría ser madre: «Cuento con mi pareja, pero si no sería madre soltera seguro».