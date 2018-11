Kiko Hernández responde a Ares Teixidó: «No tiene para pagar el alquiler» Kiko Hernández responde a Ares Teixido. / Telecinco Los colaboradores de 'Sálvame' reaccionan contra la reportera CARLA COALLA Jueves, 1 noviembre 2018, 21:10

«Ares Teixidó dejó su piso hace dos semanas porque no podía pagar el alquiler», ha sido el bombazo soltado por Kiko Hernández esta tarde, que afirma que «ha tenido que mudarse a una zona más asequible de Barcelona». Unas declaraciones con las que el colaborador de 'Sálvame' ha querido desquitarse por las acusaciones de la presentadora: «Esta señora se ha dedicado a llamarnos frikis y a soltar pestes sobre nosotros», decía a Carlota Corredera, muy enfadado, cuando esta le pedía que no se alegrara «porque nadie esté sin trabajo, da igual lo que haya dicho Ares, nosotros no somos así».

Las declaraciones de Ares Teixidó asegurando haber mantenido una relación con David Bustamante están trayendo mucha cola. Además de la noticia dada por Kiko Hernández sobre una precaria situación económica, que «no le da para pagar el alquiler, por eso ha tenido que contar los cuatro encuentros que ha tenido con Bustamante», se une la constante presencia de reporteros en casa del cantante cántabro, lo que no le estaría haciendo mucha gracia: «Bustamante ha estado sacándonos fotos desde el ático y gritándonos. Está muy enfadado», aseguraba la reportera de 'Sálvame'. Carlota Corredera se ha dirigido entonces a la cámara para tratar de calmar los ánimos: «Nosotros no hemos dado la exclusiva, David. A lo mejor la situación está siendo muy incómoda pero solo estamos buscando tu reacción».

