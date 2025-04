El arte de rodar mal

Julián Alía Madrid Lunes, 16 de diciembre 2019, 00:08 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

No es normal que un director acceda a rodar una serie usando exclusivamente teléfonos móviles. Pero menos lo es todavía que la idea sea suya. Sin embargo, A Koldo Serra (Bilbao, 44 años) le llegaron los guiones de Jose Antonio Pérez Ledo de 'Caminantes', la primera producción de Orange en España -que se estrenará el próximo año-, y lo tuvo claro. Con seis iPhone 11 ha rodado los ocho capítulos de 20 minutos de duración, que cuentan cómo un grupo de jóvenes desaparecieron mientras hacían el Camino de Santiago. La serie arranca cuando la Policía encuentra los teléfonos móviles de los chicos, y con ellos, la manera de reconstruir 40 horas de pesadilla.

-¿Por qué dijo que sí a una serie rodada con teléfono móvil?

-No, no. Es al revés. Lo del móvil lo propuse yo. A mí lo que me interesa son los guiones, lo que dicen los chicos. A mí me gusta mucho el terror, pero no lo he rodado porque no encuentro historias buenas que contar, y esta estaba muy bien escrita. En el guion pone que está todo grabado con móviles, pero lo normal hubiese sido grabarlo con otras cámaras y embarrarlo luego. Y fui yo el que dijo: 'Vamos a jugar a favor, vamos a hacerlo con móviles'. Así que ese no fue el motivo para meterme, sino parte del proceso creativo.

-¿Es el terror el género más complicado?

-Es curioso. Yo he rodado drama, 'thriller', acción, he tenido que hacer algo de comedia, y el terror es complicado porque, así como con los otros géneros soy capaz de coger la distancia y ver si funcionan las cosas o no, con el terror no tienes esa distancia.

-Y encima hacerlo con un móvil.

- Son todo planos secuencia, que es el ritmo que marco en rodaje, y si luego no funcionan, no puedo cortarlos, porque son planos que hemos grabado con móvil y no tiene sentido que tengan corte. Con lo cual, el ritmo interno de la secuencia lo tenía que pensar en el 'set' o en casa. Y luego, no tiene música, porque se supone que es material encontrado, y no la puedo usar para dar un susto, crear tensión. Ha sido complicado, pero gente que no había leído los guiones me ha dicho que tiene mucho suspense, y eso es lo que mola.

-¿Ha encontrado facilidades?

-Sí, ha sido fácil en el sentido de que era cómodo: no había foquista, no había que hacer plano-contraplano ni un plano detalle. Es otro lenguaje. Así que, por un lado, ha sido muy ágil de cara al rodaje, más allá del proceso de cómo sacar la imagen, pero por otro, hemos tenido que desaprender. Vengo de hacer series y películas normales, donde tú puedes contar las cosas con un plano general, y en esto es todo aquí y ahora, y lo que está fuera de cuadro, ocurre fuera de cuadro, y el diálogo lo cojo y no lo cojo. Era como empezar de cero. De hecho, ahora no sé si voy a saber volver al lenguaje tradicional.

-¿El resultado se parece a lo que tenía en mente cuando decidió rodar así?

-Sí, se parece mucho. Realmente, todos los que hacemos ficción siempre queremos la mejor fotografía, la mejor imagen, la mejor música. y en este caso tenías que olvidarte de todo eso y hacer algo más crudo. Tuve que ver muchos vídeos de gente grabándose con el móvil, y me decía: 'Tenemos que hacerlo así de mal', o así de feo. La luz tiene que parecer realista, no de fotografía, que a veces nos recreamos estéticamente, y en este caso todo eso jugaba en contra. Creo que lo hemos conseguido, y se parece mucho a lo que tenía en mente. También, el hecho de llevar yo la cámara, bueno, el móvil (risas), me ha permitido rodar lo que tenía en la cabeza.

-¿Le ha costado rodar 'mal'?

-Las últimas semanas, no, ya lo hacía directamente mal, pero las primeras fueron muy complicadas. Me costó, me costó. Además, vengo de estar un año entero haciendo 'La casa de papel', que es otro lenguaje en el que cada día rodamos mil planos, y aquí había que rodar muy poquitos pero muy bien pensados.