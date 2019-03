Asturias hace doblete a los fogones Natalia, durante una de las pruebas. :: TVE «Es una experiencia intensa, exigente, fascinante, muy dura, no apta para cualquiera», afirma Josecho, madrileño afincado en Llanes desde 2012«Es como volver a vivir un campamento de verano», señala Natalia, administrativa y diseñadora de lápidas en una marmolería JOSÉ L. GONZÁLEZ Jueves, 28 marzo 2019, 00:24

El acento asturiano reina este año en Masterchef. La séptima edición del 'talent' estrella de TVE cuenta con la participación de una asturiana, Natalia, y de un madrileño que ya se siente uno más en la región, Josecho. Ambos se muestran encantados de su paso por este concurso y, aunque saben cómo va a acabar una historia que se prolongará varios meses en pantalla, no pueden desvelar cómo fue su paso por el programa. «Es como volver a vivir un campamento de verano, pero de adulto», afirma Natalia, una joven de 28 años que trabaja como administrativa en una marmolería, donde también diseña lápidas. Una opinión que comparte Josecho, quien desde 2012 reside en Llanes junto a su pareja Emma Fernández, a la que también se pudo ver en el primer programa de esta nueva temporada, emitido en la noche del martes. «Es una experiencia intensa, exigente, fascinante, muy dura, no apta para cualquiera».

La experiencia de ambos en el primer programa no pudo ser mejor. Tras superar la prueba preliminar, Natalia con un pixín con salsa de oricios y Josecho con un pappardelle con salsa de oricios y avellanas asturianas tostadas, ambos se sumaron a las filas del equipo de Pepe Rodríguez. Y es que la competición en esta edición presenta novedades. Los concursantes se dividen en tres equipos y son tutelados por uno de los jueces, a los que también se verá cocinar y competir. Ya con sus delantales blancos puestos, los dos concursantes asturianos se desplazaron junto al resto del equipo al Monasterio de San Pedro de Cerdeña, donde tuvieron que enfrentarse a la primera prueba de exteriores. Natalia fue la capitana de su equipo, un conjunto que acabó imponiéndose, otorgándole a la asturiana la posibilidad de salvar de la prueba de eliminación a un concursante. Su elección fue Aitana, una joven vizcaína con la que coincidió en las preliminares y que la ayudó a mantener la calma.

«Está siendo una experiencia increíble, no lo cambiaría por nada, todo el mundo debería probarlo para entender lo que sienten los aspirantes con cada expulsión o con cada crítica», señala Natalia, quien ya empieza a estudiar introducir los fogones en su vida profesional. «Me estoy planteando dedicarme a la cocina o vincularlo con la administración. No digo que no a nada», afirma.

Para quien también Mastechef está siendo toda una experiencia, por más que no participe, es para su novio, Avelino, con quien, según explicó en el programa, planea casarse el 31 de agosto. «Avelino lo lleva bien. Él no cocina, así que desde que estoy en Masterchef come en casa de mis padres, pero en las tareas del hogar no le queda otra que hacerlo él», señala esta concursante aficionada a la cocina desde que tiene «uso de razón. En casa de mi madre, siempre que podía, me ponía a ello, solo que mi madre también es muy cocinillas y poco me dejaba. Tras independizarme fue cuando empecé a explorar», afirma Natalia, quien cuenta además con una cabaña de 120 vacas.

Mañanas de mercado

Gran aficionado a la cocina es también Josecho, a quien solo se le ha visto sonreír en el programa. Este economista madrileño que empieza sus días acudiendo al mercado y que le cogió el gusto a los fogones en la infancia «viendo cocinar a mi abuela, a mi madre, a mis tías», es un enamorado de Asturias que sedujo a los jueces del programa escanciando sidra en la prueba inicial. «De aquí no quisiera moverme, ¡pedazo de tierra! Me siento querido. Además, la rubia, Emma, que es una morenaza, no me dejaría», afirma. Fue ella, su pareja, quien le empujó a presentarse al concurso. «Tiene una confianza ciega en mí, en ese aspecto. Tiene mucha determinación», sostiene.

El próximo martes será el día en el que estos dos asturianos volverán a colarse en los hogares de millones de españoles. La esperanza es que sean mucho martes más.