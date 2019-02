«Ir a Asturias en pleno 'boom' de 'El Príncipe' fue sanador para mí» El actor de origen asturiano Samy Khalil, en Madrid, donde reside habitualmente. / IÑAKI MARTÍNEZ El actor, cuya vida cambió tras interpretar a Abdu en la serie de Telecinco, pasa los veranos en Grado JESSICA M. PUGA Domingo, 3 febrero 2019, 05:19

El último capítulo de la primera temporada de 'El Príncipe' (Telecinco) reunió frente al televisor a más de seis millones de personas. Un 33,3% de la audiencia quería conocer a Abdu, el hermano terrorista de la protagonista, convirtiendo el episodio en el más visto de una ficción española en diez años. Esto cambió la vida del actor que lo interpretó, Samy Khalil Fernández (Pinto, Madrid, 1990), de padre palestino y madre asturiana de Pando (Grado).

«'El Príncipe' fue un pelotazo que nadie se podía esperar y que, en mi caso, no sabía cómo gestionar», confiesa el actor. «El primer mes parece todo muy guay, porque la gente te reconoce y te pide fotos, pero llega un momento en que quieres volver a la normalidad, aunque les estés inmensamente agradecido a todos», revela ahora, con la perspectiva de los años. Llegó a salir ayudado por el personal de seguridad de un centro comercial al que había ido a comprar pan ante la oleada de 'fans' y a despertar pasiones en Estados Unidos, donde también emitieron la serie. Tuvo un refugio aquel verano de 2014: Asturias, donde «pude curarme y reencontrarme; aquel viaje fue sanador para mí».

Aparecer en una serie de éxito, sabe, fue muy positivo para su carrera, que no ha dejado de crecer desde entonces. Su último trabajo ha sido en la miniserie 'Los nuestros 2' (Telecinco), con Paula Echevarría, cuya audiencia apenas ha superado el millón de telespectadores. «El éxito es muy relativo y entran en juego un montón de factores, desde el día de emisión al resto de la oferta. Tenemos un montón de plataformas sin anuncios y en las que no hay que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. Y lo digo sin quitarnos responsabilidad. La serie no ha gustado y no pasa nada. No pueden gustar todas», zanja el actor, que celebra el buen momento que vive la ficción española.

Samy Khalil iba para ingeniero, pero dejó la carrera cuando le faltaban un par de años para acabarla porque no le gustaba. Lo que sí le llamaba la atención era la interpretación. Lo empezó a notar cuando participaba en las jornadas de teatro que organizaban en su colegio de Pinto y lo supo seguro cuando, de bien pequeño, vio actuar a Alicia Hermida. «La profesión me encontró a mí, o al revés, la verdad es que no lo sé», dice ahora el chico que tomó contacto de verdad con el teatro en la escuela municipal de Parla. Después llegaron 'El Príncipe', La Joven Compañía, la película 'Historias románticas (un poco) cabronas' y Estados Unidos, donde formó parte del elenco de una coproducción que rendía homenaje a Cervantes en el cuarto centenario de su muerte y que se representó en el Centro Gala de Washington.

El actor se volcó en el teatro tras el pelotazo televisivo. La Joven Compañía, a la que perteneció hasta 2016 y aún hoy sigue vinculado, definió su trayectoria y le hizo crecer. Después llegaron el 'casting' para el Centro Dramático Nacional y su rol protagonista en 'Dentro de la tierra', con Julieta Serrano, Pepa Rus y Raúl Prieto. «La experiencia fue muy heavy; aprendí mucho tanto a nivel personal como profesional», recuerda.

Los papeles asignados para representar sobre las tablas no son de árabe terrorista, como ocurre en la pequeña pantalla, aunque incide en que ha tenido la oportunidad de hacer roles diferentes, aunque pocos. «Teatro he hecho mucho y espero seguir haciendo y audiovisual me apetece hacer más», cuenta, al tiempo que señala que no tiene ningún papel concreto deseado ni género fetiche. «Quiero trabajar y tener papeles interesantes, personajes a los que les pueda dar un marco, que no sea el terrorista malo con intención de cargarse Madrid», defiende, y comenta divertido que «manda narices que llamen a un asturiano para hacer de terrorista».

Samy Khalil se siente asturiano aunque no naciera en la 'tierrina'. Al final, todos sus veranos de la infancia los pasó con su familia materna, una familia enorme, porque son una treintena de primos, y a día de hoy viaja al Principado siempre que puede, sobre todo en verano para hacer rutas, el descenso del Sella y catar buena gastronomía en las Tablas del Campillín, en Oviedo, y de El rincón de Fufo, en Grado, por ejemplo. También va a la playa del Aguilar y llega hasta Gijón, donde llega al arenal que le permite pasear con su perra. Y de ahí a las verbenas: el Xiringuelu, San Román, Santiago y Santana... «Intento no perderme ninguna», comenta divertido.

«Lo bonito de Madrid es que está hecho de gente de toda España; es raro encontrar un madrileño que lo sea de segunda o tercera generación. Yo estoy muy orgulloso de Asturias y siento que es mi tierra. Me encantaría poder vivir ahí en un futuro. Sería la leche. Teatro se mueve mucho, pero tele se maneja más en Madrid, por eso no me lo planteo ahora», señala el actor.

Su carrera no está exenta de anécdotas de esas que no suele contar, pero cuando le vienen a la cabeza no le queda otra que reírse. Una le pasó con Rosa Estévez, directora de 'casting' de 'El Príncipe'. «Llevaban mucho tiempo buscando un actor que encajara en el papel de Aby, nombre cambiado luego por Abdu. Llevé una camisa impoluta para poner antes de salir y, cuando me estoy cambiando en el baño, veo que tengo una raja en el costado... ¡No me lo podía creer!», revela. La solución que encontró fue hacer la prueba sin mover el brazo. «Rosa pensaría que estaba tan loco como el personaje, igual por eso me llamaron al mes», cuenta divertido.

Otra anécdota le pasó al final del rodaje de 'Los nuestros 2'. Era una escena muy sangrienta -no desvelaremos más para evitar 'spoilers'- que tenía que salir bien a la primera, porque empleaban un mecanismo de sangre artificial muy aparatoso. «Tanto me movió la cabeza mi 'agresor' que perdí el conocimiento en la toma definitiva. Cuando me desperté y vi tantísima sangre pensé que me había pasado algo de verdad, un accidente de coche o algo, y, como no sabía dónde estaba, pregunté por mi familia», recuerda. Al final, claro, tuvieron que repetir la escena al día siguiente. Gajes del oficio.