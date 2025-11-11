Asturias, escenario de la semifinal de 'Masterchef celebrity' más caótica Nacho Manzano es la gran estrella de un cocinado que desesperó a Parada y en el que Gimena Llamedo quedó encantada con el pitu caleya: «Me recuerda al de mi abuela»

La semifinal de 'Masterchef Celebrity' comenzó con las expectativas muy altas. Victoria de Marichalar fue la invitada del primer cocinado de la noche y la nieta de los Reyes eméritos confesó que estaría dispuesta a concursar en la próxima edición del programa. Aunque asumió que actualmente no es una experta en los fogones, aseguró que se veía capaz de seguir con éxito cualquier receta, siempre que vengan los pasos detallados. En el primer cocinado de la noche los concursantes contaron con la ayuda inestimable de uno de sus familiares o seres queridos. Así, Miguel Torres, pareja de Paula Echevarría, disfrutó de la visita de su madre y Juanjo contó con la colaboración de Martin, su novio. Pero sería José Manuel Parada quien se haría con la doble capitanía de la prueba de exteriores, una 'ventaja' que acabaría por sacarle de quicio en Asturias.

El chef Nacho Manzano abrió las puertas de su restaurante Casa Marcial en Arriondas y compartió con los cinco aspirantes el legado gastronómico de su familia. No fueron pocas las veces que los concursantes gritaron '¡Parada!' para llamar al capitán, una situación que acabó exasperando al presentador, que llegó incluso a presentar su dimisión de tal responsabilidad. Finalmente las palabras de Jordi Cruz le hicieron recapacitar.

Entre los manjares que cocinaron el propio Parada, Juanjo Bona, Miguel Torres, Mariló Montero y Quique Jiménez, 'Torito', destacó el pitu caleya, uno de los emblemas de Casa Marcial. La propia vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, aseguró que fue el plato que más disfrutó. «Me recuerda al de mi abuela», dijo

Tras una dura deliberación, fueron Mariló Montero y 'Torito' los merecedores el pase directo a la gran final. Por tanto, Parada, Juanjo y Miguel Torres se la jugaron en la prueba de eliminación, la última de esta temporada. La chef Mar Ibáñez les reveló el potencial oculto de uno de los ingredientes menos queridos de la huerta. Los aspirantes debieron reproducir con precisión el postre de la invitada, que contaba con un ingrediente que jamás imaginaron ver en un plato dulce: la coliflor.