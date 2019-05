Las Azúcar Moreno abandonan 'Supervivientes' Azúcar Moreno abandona 'Supervivientes' «Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas pero cuando no puedes, no puedes», aseguraron las hermanas Toñi y Encarna EL COMERCIO Gijón Lunes, 13 mayo 2019, 12:19

Este domingo se emitió en Telecinco la tercera entrega de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' que como bien adelantó Jordi González, el presentador del programa, fue «movidito y con mucho contenido». Parte del protagonismo fue para las Azúcar Moreno, quienes insistieron con abandonar el programa.

Toñi y Encarna ya habían amenazado con marcharse la semana pasada tras una bronca con Carlos Lozano.

Las hermanas se mostraban muy decididas a marcharse del concurso, no hubo nada que les hiciera cambiar de idea. «Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, pero no encontramos formas de entrar en el reality», se justificaba Encarna. Toñi decía sentir esa «claustrofobia de querer y no poder. Lo siento mucho por la audiencia y la productura, pero cuando no puedes, no puedes». Jordi González se sorprendió de verlas «tan sincronizadas, cuando se supone que concursais individualmente». Y es que ambas compartían las mismas ideas y sentimientos respecto a su experiencia en 'Supervivientes'.

Las hermanas siguieron en sus trece y no se movieron de su posición. «No he pasado hambre ni fatigas», explicó Toñi, «pero tengo la sensación de estar en un sitio encerrada y no poder salir».