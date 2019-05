Belén Esteban habla sobre su adicción a las drogas Belén Esteban en 'Sálvame'. / Telecinco La colaboradora ha hecho algunas insinuaciones sobre la adicción que habría superado CARLA COALLA Jueves, 9 mayo 2019, 19:10

«Yo me miro al espejo y digo, olé tú», ha afirmado Belén Esteban, poco antes de recibir un aplauso por parte del público. La colaboradora de 'Sálvame' ha respondido así a Carlota Corredera, cuando la presentadora le ha preguntado su opinión sobre las revelaciones que ha hecho el propio Kiko Rivera sobre su adicción a las drogas. «Ahora hace seis años que me casé, yo sé cómo viniste a mi boda y te veo ahora y también digo que olé tú», ha añadido Corredera.

No es la primera vez que Belén Esteban habla de la adicción a la cocaína que padeció, aunque sí es la primera vez que la escuchamos opinar tan abiertamente sobre lo que ha supuesto para ella: «Para atrás ni para coger impulso». La colaboradora de 'Sálvame' se ha mostrado muy contundente al respecto, segura de que no cambiaría nada de lo ocurrido, porque, tal y como ha dejado caer esta tarde en directo, lo que ha superado también ha influido en la mujer que es hoy en día.

Corría el año 2013 cuando Belén Esteban publicaba su libro 'Ambiciones y reflexiones', abriendo su corazón y su alma y confesando la lucha contra las drogas que había encarado, con revelaciones tan cargadas de sentimiento como que se pasaba «el día tirada en un sillón sin ganas de nada, cada vez que me metía una raya pensaba en mi padre, en lo que me diría...». Ahora ha afirmado que no se arrepiente de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, pero que está orgullosa de lo que ha conseguido.