Un invitado especial da una lección a Bertín Osborne y a Paz Padilla en 'Mi Casa es la Vuestra' Bertín Osborne ha hecho un programa muy especial. / Telecinco Rufino les ha explicado lo que piensa de la sociedad actual CARLA COALLA Sábado, 27 octubre 2018, 00:12

Un programa entrañable. Así ha sido la emisión de esta noche de 'Mi Casa es la Vuestra', en la que incluso Bertín Osborne ha confesado que el nacimiento de su hijo Kike «me cambió completamente, yo soy otra persona de diez años para acá». Un mensaje que también ha compartido Pablo Carbonell, refiriéndose esta vez a su hija, Mafalda, por todos los problemas que la niña ha tenido que superar durante su infancia. Y es que ambos saben bien lo que es luchar con unos «niños muy especiales», como dijo Bertín. Paz Padilla, por su parte, se centró en la conversación que mantuvo con Mafalda durante su visita a 'Sálvame Deluxe', recordando que «quiere ser actriz». Pero Pablo no ha sido el único invitado que ha dado una lección de vida a través de su propia experiencia.

Bertín Osborne y Paz Padilla también han recibido la visita de Rufino en 'Mi Casa es la Vuestra', un invitado muy especial. Los primeros comentarios de ambos acerca de Rufino se han limitado a su «diferente» aspecto físico, y él les ha contestado con toda una lección de vida. El hombre ha confesado que sus padres le dieron «la oportunidad de operarse» para arreglar su aspecto físico, pero que él no quiso. «Hay cuadros, como el Guernica de Picasso, que tienen una belleza especial, ¿por qué no puedo ser yo como el Guernica?». «Yo creo que hay muchas formas de belleza», añadió Rufino, «pero no entiendo que la gente se opere, porque no creo que una mujer sea más bella, por ejemplo, por tener más pecho».

Rufino incluso ha sido portada del disco 'Cuestión de gustos' de Pignoise. Una experiencia que le valió una de las anécdotas más divertidas de su vida y que ha hecho reir a Bertín Osborne y a Paz Padilla en 'Mi Casa es la Vuestra': «Se acercó un chico a hacerse una foto conmigo y me acabó grabando un vídeo, porque me dijo que su novia no se creía que yo fuera de verdad. Tuve que ponerme al teléfono y asegurarle que era de verdad, que no era un dibujito animado», ha contado, terminando la conversación a carcajadas.