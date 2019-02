El error de Berto Romero que ha enfadado a Pablo Motos La Resistencia «Fue sin maldad, me asusté. Ni comí ese día», asegura el cómico catalán tras la mala pasada que le jugó la tecnología EL COMERCIO Gijón Miércoles, 6 febrero 2019, 19:44

Lo que se trataba de un acto con la mejor de las intenciones acabó provocando un revuelo. Berto Romero ha contado en 'La Resistencia' una anécdota que Broncano ha calificado de «gravísimo».

Berto Romero estará unos días en el Teatro Capitol y ha querido invitar a sus amigos para que puediesen disfrutar del espectáculo gratis. Para ahorrarse la invitación uno por uno, al cómico catalán se le ocurrió crear una lista de difusión pero su idea le jugó una mala pasada.

Berto Romero creó, por error, un grupo de WhatsApp con más de 100 personas, pero eso no era lo peor. «En ese grupo hay mucha gente que quizá no quería que su número estuviese allí. Actores, actrices, algún presentador de televisión», confesaba Berto en el programa.

«De repente vi que tú ponías 'esto es la peor idea que he visto en meses'. Ahí me di cuenta de que la había cagado y qué hice, me salí del grupo», le dijo Berto a Broncano provocando las risas de los espectadores.

Algunos de los integrantes de ese grupo eran gente muy conocida como Alex de la Iglesia, quien le dijo «oye no pongas mi número por ahí». Pablo Motos, directamente, abandonó el grupo. «Yo creo que se enfadó», añadió Berto. De hecho, ha querido disculparse con en el programa con el presentador de 'El Hormiguero', «se fue y no ha dicho nada, yo creo que estará mosqueado»,