Bombazo en Sálvame, Matamoros habla de su nueva novia: «Es excepcionalmente guapa» Kiko Matamoros, en Sálvame / TELECINCO El colaborador de Telecinco ha dejado a sus compañeros con la boca abierta al hablar de su nueva novia EL COMERCIO Gijón Jueves, 17 enero 2019, 20:19

La bomba la ha soltado él mismo. No ha hecho falta que sus compañeros llevasen a cabo ningún tipo de investigación de los últimos pasos de Kiko Matamoros. El colaborador, lo ha confesado en pleno directo ante la sorpresa de los presentes.

«Yo tengo pareja, que se llama Cristina. Es excepcionalmente guapa, estoy encantado con ella y si ella quiere la podréis conocer». Ha sido pronunciar estas palabras y generarse un gran revuelo en el plató.

Los compañeros del ex de Makoke no daban crédito del testimonio. Algunos, como María Patiño, han querido felicitarlo y no tardaron en querer saber más detalles de la exclusiva.

Cristina tiene algo más de 30 años, no se dedica al mundo de la televisión y la ha conocido en el mundo de la noche. Matamoros asegura que ha desvelado esta relación porque «está harto» de que se le atribuyan otras historias sentimentales.