Esta es la diferencia entre Alberto y el resto de 'Los Lobos' de 'Boom' Alberto Sanfrutos sustituye a Jose en 'Los Lobos'. / Antena 3 El último miembro del grupo ya está completamente integrado en el programa que conduce Juanra Bonet CARLA COALLA Lunes, 14 enero 2019, 21:45

Han cumplido su programa 385 tras más de año y medio de concurso y continúan imbatibles. 'Los Lobos' de 'Boom' siguen haciendo historia en Antena 3 gracias a la pericia y el gran saber que están demostrando en el programa, así como una particular visión de juego que les vale un acumulado que ya asciende a 1,952.700 euros. Una cantidad digna de mención y que les ha valido hoy toda una declaración de Juanra Bonet, el presentador del concurso: «Yo creo que si cogemos a un 'lobo' y lo agitamos suena clin, clin, clin, clin, clin», ha dicho, simulando el ruido que hacen las monedas al caer.

«Somos una hucha», afirmaba Valentín, al tiempo que Alberto Sanfrutos ha acuñado el término 'alcancía', con el que en su pueblo se refieren a las huchas.«Yo por lo menos soy alcancía, porque no llego a hucha como ellos», ha destacado. Una broma que le ha hecho particular gracia al presentador de 'Boom', que ha seguido con la gracia: «Pues sí, bolsillico, monederito de esos de cremallera». Y es que recordemos que, cuando Jose se marchó, se llevó su parte proporcional de lo que tenían acumulado y que a Alberto tan solo le corresponde lo que 'Los Lobos' de 'Boom' han ganado desde que él se incorporó al concurso. De llevarse el bote de 3,530.000 euros, eso sí, se dividiría entre los cuatro integrantes actuales del equipo y a Jose ya no le correspondería nada.