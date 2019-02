'Los Lobos' de 'Boom' revelan su estrategia Alberto ha sido el último en incorporarse a 'Los Lobos'. / Antena 3 Hace dos tardes se quedaron a una palabra del bote, justo el día en el que celebraban sus 400 programas CARLA COALLA Miércoles, 6 febrero 2019, 21:36

Ya han hecho historia. 'Los Lobos' de 'Boom' han escrito su nombre en la televisión para siempre. Con un acumulado de 2,045.100 euros, muchos esperan impacientes que Manu, Erundino, Valentín y Alberto se lleven el bote, que esta tarde ascendía a 3,615.000 euros. Incluso el presentador del programa de Antena 3, Juanra Bonet, tiene ganas de celebrar con ellos que se van a casa con el suculento premio. Por ello, esta tarde ha recordado que hace solo dos tardes, justo el día en el que celebraban sus 400 programas, estuvieron a tan solo una palabra de llevarse los más de tres millones y medio de euros a su casa.

Juanra Bonet, no ha podido evitar traer a la memoria de los espectadores el motivo del fallo de 'Los Lobos' en 'Boom', una pregunta de prefijos, lo que ha servido al equipo para revelar su estrategia de concurso. «No hemos estudiado prefijos porque no nos los vais a preguntar más», aseguraba Valentín entre risas. «Así que cuando os cae una pregunta dejáis de estudiar esa pregunta porque pensáis que no os va a caer más», comentaba sorprendido el presentador, bromeando con el hecho de que les metieran otra pregunta de prefijos «inmediatamente».

Esta tarde, 'Los Lobos' han vuelto a llegar imbatibles a la fase final de 'Boom', superando al equipo tinerfeño en la fase eliminatoria y luchando por el bote, del que se han vuelto a quedar a tres palabras.