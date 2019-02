Juanra Bonet se mofa del gesto más característico de Manu de 'Los Lobos' Manu, de 'Los Lobos'. / Antena 3 El concursante ha confesado que juega al fútbol CARLA COALLA Viernes, 8 febrero 2019, 21:30

El hecho de que Manu sea el portavoz de 'Los Lobos' de 'Boom' lo ha convertido en diana perfecta de los dardos de muchos usuarios de las redes sociales. En numerosas ocasiones se han posicionado en su contra por hacer uno de sus gestos más característicos en los que califican de «preguntas chorra». Sin embargo, hoy ha sido el propio presentador, Juanra Bonet, el que se ha mofado del concursante. Todo ha sucedido a raíz de que Manu contara cómo es su experiencia como jugador de fútbol en un equipo amateur.

«Desde que empezamos a jugar soy medio de banquillo, medio titular. Pero sí tenemos una regla no escrita que es que el que no baja al equipo anterior, cuando baja a jugar al banquillo. Intentamos que con esa medida de presión vayamos varios, porque normalmente solo tenemos un cambio. La última vez, por ejemplo, éramos solo doce y me quedé yo en el banquillo», estaba relatando Manu cuando su compañero de 'Los Lobos' en 'Boom', Valentín, no ha podido evitar reirse. «Perdón, perdón», se apresuraba a decir entre risas, «pero es que es gracioso imaginárselo».

Juanra Bonet, rápidamente, ha apoyado la versión de Valentín: «Sí que es gracioso imaginarse a los once jugando y Manu ahí, solo. Bueno, no. Estaría así», y se ha puesto a imitar los movimientos más característicos del concursante de 'Los Lobos' de 'Boom' mientras están concursando. Entre ellos, el famoso apretón de puño en alto que indica que el equipo ha acertado la respuesta de alguna de las bombas de la primera fase del programa.

'Los Lobos', que a principios de esta semana cumplían los 400 programas en 'Boom', han vuelto hoy a superar a sus rivales, 'Los del banquillo', sumando 5.200 euros más a su acumulado, que ya asciende a 2,055.100 euros. Esta tarde, se han vuelto a quedar a tres palabras de llevarse el bote.