La «pregunta íntima» a 'Los Lobos' en 'Boom'
CARLA COALLA Jueves, 10 enero 2019, 21:11

'Los Lobos' se han enfrentado hoy a 'Caperucitas Rojas', un equipo que llegaba directo de las Islas Canarias. Llenos de energía y dispuestos a llevarse el bote de 'Boom' para montar una empresa audiovisual, dos de los componentes han llegado a relatar su historia de amor en Antena 3 . Aritz, natural de Burgos, ha confesado que a los cuatro meses de comenzar su relación con Patricia se mudó a las Islas Canarias con ella, además de acudir a la boda de su hermana. Un relato que ha animado a Juanra Bonet a hacerles una «pregunta íntima» a 'Los Lobos'.

«Voy a hacer una pregunta íntima, Aritz renunció al esquí por amor. ¿Vosotros habéis renunciado a algo por amor?», ha querido saber Juanra Bonet de 'Los Lobos', a lo que Valentín Ferrero se ha apresurado a responder: «Lo que hice por amor es chupar mucha playa, que no me gusta nada», ha asegurado Valentín, tras explicar que él no renunció al esquí por amor, pero sí «por motivos laborales», ya que se fue a Alicante, donde se enamoró y se casó.

'Los Lobos' han logrado llegar hoy imbatibles a la prueba eliminatoria de 'Boom', habiendo acertado las cuestiones de las cuatro bombas iniciales y consiguiendo, posteriormente, sumar diez segundos más a su marcador. Así es como han logrado sumar 5.500 euros más a su acumulado de 1,942.000 euros, en el que ha sido su programa número 383.