Manu, de 'Los Lobos', vuelve a desoir a un compañero y falla en 'Boom' Manu, de 'Los Lobos', en 'Boom'. / Antena 3 El equipo se ha quedado a tres preguntas de llevarse el bote CARLA COALLA Martes, 19 febrero 2019, 21:23

No es la primera vez que sucede lo que hemos vivido esta tarde en Antena 3. Manu, uno de los integrantes de 'Los Lobos', el que actúa como portavoz del equipo siempre que no haya sido eliminado a lo largo de la emisión, ha vuelto a desoir a un compañero, fallando la pregunta. Ha sido Erundino, en concreto, el que ha estado un rato insistiendo, aunque finalmente no ha logrado imponer su opinión.

«Voy a decir la Warner», ha sentenciado Manu, tras lo cual ha reventado la bomba y Juanra Bonet ha aclarado cuál era la respuesta correcta: «Terrytoons». Inmediatamente, los otros tres componentes de 'Los Lobos', se han girado sorprendidos hacia Erundino, que ha reivindicado el hecho de saber la respuesta correcta, aunque lo hayan ignorado: «Os lo he dicho», ha repetido insistentemente. Una situación que ha traído a la memoria de los espectadores el hecho de que no es la primera vez que Manu ignora la opinión de sus compañeros y responde según su propio criterio.

Esta anécdota se produce en un momento en el que la espectación sobre el equipo de 'Los Lobos' de 'Boom' es máxima desde que Pablo Motos anunciara que Manu, Erundino, Valentín y Alberto serían los invitados del próximo jueves de 'El Hormiguero'. Las especulaciones sobre la próximidad del triunfo del equipo, con la consecuente ganancia del bote, no se han hecho esperar, aunque por el momento la cadena ni confirma ni desmiente la noticia.