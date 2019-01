Mario Vaquerizo mete la pata en 'Boom' y recibe la reprimenda de Alaska Mario Vaquerizo protagoniza la anécdota del día en 'Boom'. / Antena 3 Continúan los especiales en el programa de Antena 3 CARLA COALLA Miércoles, 2 enero 2019, 21:30

Tanto Mario Vaquerizo y Alaska como José Corbacho y Silvia Abril se han convertido en los verdaderos protagonistas de los últimos programas de 'Boom'. El exitoso formato de Antena 3 ha optado por suprimir su programación habitual, emitiendo unos especiales que cuentan con la colaboración de personajes famosos. Es el caso del matrimonio de artistas y del dúo de humoristas, que actualmente concursan en el programa 'Tu Cara Me Suena'. Mientras Abril y Corbacho han formado parte del equipo 'Tu extremis me suena', con Cristina y Montse, Vaquerizo y Mario se han unido a Javi y Héctor bajo el nombre de 'Glamcampers'. Uno de los momentos más divertidos lo han protagonizado Mario Vaquerizo y Alaska, cuando el primero ha asegurado que Maradona no había jugado en el Sevilla, provocando el fallo de su equipo: «No sé por qué te hacemos caso a ti en temas de fútbol», le ha reprochado su mujer.

Precisamente ha sido el equipo de 'Glamcampers' el que ha logrado completar con éxito tres de las cuatro bombas en 'Boom'. Además, uno de sus miembros, Javi, ha superado a Corbacho en la segunda prueba, sumando diez segundos a su equipo para la última prueba eliminatoria del programa. Finalmente, han sumado 7.300 euros.

En el equipo contrario, 'Tu extremis me suena', tras quedar eliminadas Montse y Cristina con solo dos bombas completadas, Silvia Abril y José Corbacho se han enfrentado solos a la prueba eliminatoria. Los humoristas solo han logrado 5.300 euros, siendo 'Glamcampers' los que han llegado hoy a luchar por el bote de medio millón de euros. Por su parte, Mario y Alaska han optado por destinar la mitad de lo conseguido, 3.650 euros, a ayudar a animales que provienen del tráfico ilegal.