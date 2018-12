Campanadas 2018: ¿ya has decidido dónde ver las Campanadas? Del vestido de Cristina Pedroche al dúo aventurero de Lara Álvarez y Calleja pasando por apuestas tradicionales como Anne Igartiburu, las cadenas de televisión buscan la fórmula para triunfar en una de las noches más reñidas del año EL COMERCIO Gijón Domingo, 30 diciembre 2018, 15:15

Quedan apenas unos días para que el cambio de año y las cadenas de televisión tienen todo previsto para 'dar la nota' con el programa especial de las Campanadas de 2018. El reto es alto. Aquí no hay exclusivas ni derechos de emisión. Con el mismo contenido y a la misma hora, todas las cadenas buscarán la fórmula para atraer al mayor número de espectadores en los minutos finales del 2018 y en la apertura del año nuevo, precisamente unos de los mejor pagados por los anunciantes que quieren sacar el máximo partido de su inversión.

Para ganar esta peculiar batalla televisiva, las cadenas llevan semanas desvelando algunos detalles de lo que tienen preparado para este programa, pero guardándose tambiénsorpresas de la última hora para enganchar al público. En ese sentido, Antena 3 lleva años jugando muy bien sus cartas con el 'look' de su presentadora, Cristina Pedroche. Una estrategia que, no obstante, nunca ha podido con el liderato de Televisión Española en esos minutos y que el año pasado se tradujo en un 41,2% de cota de pantalla, jugando con la tradición de muchos españoles de seguir las campanadas de la televisión pública. Sin embargo, nada está perdido y estas son las propuestas que que hacen televisiones:

Televisión Española repite con Roberto Leal

La cadena pública prescinde nuevamente este año de Ramón García, uno de los conductores que más veces ha compartido este momento con los espectadores españoles. Anne Igartiburu, presentadora de 'Corazón' y también un rostro tradicional en las pantallas esa noche, comparte protagonismo con en esta ocasión con Roberto Leal, presentador de 'Operación Triunfo'. De esta forma, la cadena aprovecha el tirón que este formato a tenido en el año que se cierra.

Antena 3 y el vestido de Pedroche

En Antena 3 sí han decidido repetir rostros. El presentador 'Te lo vas a comer', Alberto Chicote, y la colaboradora de 'Zapeando', Cristina Pedroche, han demostrado ser un divertido dúo televisivo y por eso van a por su tercer año comiéndose las uvas ante las cámaras. No obstante, la veterana en esta experiencia es colaboradora de La Sexta quien, además, ha sabido viralizar año tras años su aparición con las polémicas sobre el vestido elegido para esa noche.

Todo comenzó con su estreno en este espacio cuando muchos se llevaron las manos a la cabeza por llevar un vestido que, gracias a su caída, disimulaba la transparencia de la tela. No obstante, en un pícaro acto, la presentadora abrió el vuelo de la falda y mostró al público su ropa interior. Quizás en ese momento no supo calcular la que se le venía encima pero lo cierto es que Pedroche ha rentabilizado año tras año la polémica para guardándose el secreto de su 'look' hasta el último momento.

Toque asturiano en Telecinco

Mediaset se ha decido este año por dos de sus presentadores más aventureros: la asturiana Lara Álvarez y el leonés Jesús Calleja. Presentadores de 'Supervivientes' y 'Planeta Calleja' respectivamente, toman así el testigo a Jorge Javier Vázquez y el resto de colaboradores de Sálvame que el año pasado dieron unos buenos resultados de audiencia a la cadena. En el caso de la presentadora gijonesa, asumirá el reto con las pilas cargadas de los ánimos que su familia y amigos le han dado en su tierra natal esta Navidad.

La Sexta también repite

Otros que repite comiéndose las uvas ante las cámaras de La Sexta son Cristina Pardo, presentadora de 'Liarla Pardo', e Iñaki López, conductor de 'La Sexta Noche'. La pareja fue la puesta de Atresmedia el pasado año el experimento tuvo una buena cogida de público.

La TPA, desde Covadonga

La televisión autonómica se desplaza hasta el Real Sitio de Covadonga. Los encargados de conducir el programa será Alberto Rodríguez y Ana Francisco.

