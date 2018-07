Carcedo presidirá el comité de expertos del Consejo de RTVE El periodista asturianao José Luis Diego Carcedo. / E. C. El periodista asturiano, propuesto por el PSOE para evaluar a los 78 candidatos al Consejo de Administración, recibió el apoyo de 12 de los 16 miembros que votaron PACHÉ MERAYO Miércoles, 1 agosto 2018, 00:24

La cúpula de RTVE empiezará pronto a tomar forma. Tras el nombramiento com administradora única de la veterana Rosa María Mateo, ayer se dio a conocer la elección del periodista asturiano y colaborador de EL COMERCIO Diego Carcedo como presidente del comité de expertos que deberá examinar a los aspirantes que, por concurso público, se han presentado para formar el nuevo Consejo de Administración. Un grupo que, de momento, a falta de que una comisión parlamentaria establezca quienes cumplen las condiciones y quiénes no, está integrado por 78 personas. Su identidad será mantenida en el «absoluto anonimato», advertía ayer Carcedo, tras comentar que el comité al completo, los 17 expertos que lo conforman, está decidido a trabajar con «máxima seriedad y absoluta independencia, sin jugar con los nombres de los candidatos», que quedarán reducidos, tras el examen exhaustivo de sus currículos, a 10, de entre los que el parlamento deberá elegir a su máximo representante. No sin antes escuchar la evaluación de los 17 que preside Diego Carcedo. Integrado por 11 hombres y 6 mujeres de «sobrada trayectoria», el comité de expertos nace con una primera crítica por parte del periodista asturiano, que se estrenó en el cargo recordando que «no hay paridad entre sus miembros y eso no puede ser. Necesitamos más mujeres», dijo.

Elegido por franca mayoría (12 votos frente a 4, porque faltó uno de los miembros), Diego Carcedo está feliz porque en esa mayoría había representantes de todo signo político «y eso siempre es bueno». Por otro lado, asegura que no esperaba, sin embargo, «siquiera ser propuesto». Ahora sabe que a él y a todos, incluido el secretario, propuesto por Unidos Podemos, el profesor Enrique Bustamante, tendrán «un complicado trabajo por delante». De entrada en 15 días, 20 a lo sumo, deberán tener estudiados los expedientes de los 78 candidatos y antes aún deberán presentar el primer borrador de baremo de valoración para evaluarlos. Un borrador que, «seguramente, habrá que discutir, votar e introducir cambios, porque la ley es muy ambigua y no solo hay que respetarla, también interpretarla».

Una vez puesta en negro sobre blanco definitivo, será aplicada a los candidatos. Los más destacados, a criterio del comité, pasarán a la comisión de nombramientos del Congreso y después deberán ser nombrados por las Cortes. La labor, insiste Diego Carcedo, «será francamente compleja y vamos a contrarreloj».