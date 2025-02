'El Cejas', expulsado de Gran Hermano VIP en una noche con polémica

e. c. Viernes, 25 de octubre 2019, 12:59 | Actualizado 13:05h. Comenta Compartir

La gala de este jueves transcurrió a base de sobresaltos como viene siendo habitual en esta edición de Gran Hermano VIP. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco, terminó anoche con 'El Cejas' expulsado y con una agria polémica entre el presentador y Alba Carrillo.

Ya desde el comienzo del programa la tensión fue la protagonista. Jorge Javier Vázquez recriminó a varios de los concursantes no haber felicitado a Gianmarco por su cumpleaños. «Creo que le podrían haber felicitado. Es un gesto humano», criticó desde el plató Luca, el hermano del aspirante italiano.

Tras la queja de Mila Ximénez por haberse visto obligada a disfrazarse de abeja, Vázquez se enzarzó con Moha, el defensor de 'El Cejas', por haber insinuado en sus redes sociales que hay «tongo» en las votaciones del programa. «Te invito ahora mismo a que abandones el programa y presentes una denuncia ante los tribunales», le espetó el presentador.

«Coge la puerta y vete»

La tensión volvió cuando Alba Carrillo y Gianmarco se pusieron a echarse en cara la 'no felicitación' de marras. Mila Ximénez intentó mediar en favor de Carrillo y esta estalló. «¡Que no quiero que me ayudes, coño!», gritó . Fuera de sí, se encerró en el baño y atacó a la organización del programa. «Me sorprende que en este concurso haya psicólogos y psiquiatras y no estén viendo lo que me pasa, te lo juro por mi vida. Apretar así no es la manera». Vázquez perdió la paciencia. «Hasta aquí hemos llegado. Lo que no se puede hacer es 'echar mierda' de esa manera contra la gente que hace este programa. Si tú tienes un problema y estás a disgusto aquí, ten la decencia y la vergüenza por ti misma, de coger la puerta, irte y pagar la penalización. Eso es lo que no quieres hacer. Y eso es lo que deberías hacer. Y en este momento te pido que al equipo de profesionales que forman parte de este programa les pidas perdón públicamente. Como también al Súper, al equipo de producción, a esta productora. Es lo mínimo que podrías hacer si tuvieras un poco de vergüenza y de dignidad», le dijo a la concursante.

Antes de anunciar que 'El Cejas' sería expulsado, el programa decidió esperar a que Alba Carrillo aclarara si iba a dejar la casa como había amenazado. Finalmente no fue así y la expulsión se consumó.