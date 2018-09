'Ven a cenar conmigo' en Asturias | «Tuvo un lío con el cantante Raúl, se lo voy a preguntar» Un póster del cantante y varios discos del artista captaron la atención del resto de concursantes EL COMERCIO Gijón Miércoles, 26 septiembre 2018, 15:57

Esta semana el programa 'Ven a cenar conmigo' se desarrolla nada más y nada menos que en Asturias. Este martes, era el turno de Miguel Ángel. Una cena que iba a ser un éxito después de su entrante espetero, pero cuando llegó el plato principal, sus invitados se quedaron con bastante hambre porque casi no pudieron probar bocado, pues el pollo estaba «crudo y soso».

Pero lo llamativo del programa no fueron los platos que presentó Ángel. Un póster del cantante Raúl y varios discos del artista captaron la atención del resto de concursantes. «Es bisexual y tuvo un lío con Raúl, yo se lo voy a preguntar», espetó Maricruz. Por su parte, Miguel Ángelle explicó por qué tenía esas imágenes: «Le hice una portada y algunos videoclips». «Ya pero no nos has dicho si eres bisexual», repreguntó la allerana.

Al final de la noche, el anfitrión quiso que sus invitados se olvidasen de la cena jugando a 'Las películas'.