Guerra abierta entre Chabelita Pantoja y Omar Montes Kiko desvela la relación que podría seguir existiendo entre Chabelita y Omar. / Telecinco La joven asegura estar harta de todo lo que se está hablando sobre su relación en los últimos días CARLA COALLA Viernes, 26 julio 2019, 18:49

Ha sido llegar Omar Montes a España y estallar una especie de batalla verbal entre Chabelita y todos aquellos que cuestionan la relación sentimental que mantiene con Asraf. La noticia saltaba a los medios cuando Kiko Hernández desvelaba las supuestas llamadas teléfonicas que la hija de Isabel Pantoja realizaba a su expareja a altas horas de la madrugada. Una revelación que no ha tardado en obtener respuesta por parte de la joven: «No tiene ninguna credibilidad y me tiene entre ceja y ceja», ha dicho del colaborador de 'Sálvame'.

Pero al que Chabelita Pantoja parece haber declarado la guerra es a Omar Montes, del que ha dicho que «he podido ponerle verde durante tres meses y no lo he hecho, encima le he defendido cuando estaba en 'Supervivientes'. Manifestando, además, que está harta de todo esto: »Me lo he tomado todo a risas hasta el día de hoy, se ha metido en un charco que no me gusta. Me está afectando a nivel mental«, ha asegurado.

Parece ser la respuesta de Chabelita a todo lo ocurrido en los últimos meses, pues su madre y Omar Sánchez han establecido una cordial relación que no solo no ha gustado a la joven, sino tampoco a su actual pareja, Asraf, que aseguró que no le haría ninguna gracia tenerlo como invitado en 'Cantora'. «He tenido mucha paciencia con esta persona, espero que no diga cosas por respeto a mí y a mi madre», ha sentenciado.