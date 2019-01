Chelo García Cortes estalla: «Estoy hasta las narices, soy bisexual ¡y qué pasa!» TELECINCO La colaboradora de Sálvame está cansada de que su sexualidad genere especulaciones por entre sus compañeros EL COMERCIO Gijón Jueves, 17 enero 2019, 00:37

«¡Estoy hasta las narices!», así de contundente respondió Chelo García Cortes cuando algunos de sus compañeros la acusaron en 'Sálvame' de haber tirado los trastos a una famosa.

El resto de colaborades intentaron sonsacarle con qué conocidas había mantenido relaciones Chelo y la contestación que recibieron fue la siguiente: «Si queréis que hable de mi vida privada, me sentáis en el Deluxe y me pagáis».

Pero el tema económico no fue lo que realmente indignó a la colaboradora, sino las continuas especulaciones que hacen sus compañeros sobre con quién se ha acostado. García Cortes cree que esto sucede por su condición sexual: «El día que en este país se deje de hablar de la homosexualidad o de la bisexualidad ganaremos libertad».

Y después del enfado llegaron las lágrimas. Chelo se rompió, algo que no conmovió a sus compañeros que quisieron seguir con la broma. Fue ante la pregunta de si le había gustado en el pasado su amiga Isabel Pantoja cuando la ex de José Manuel Parada no pudo evitar romperse.

«Estoy harta de esta historia y de que se me relacione con todo el mundo. Soy bisexual ¿Y qué pasa?». Un alegato que provocó el aplauso de todo el plató.