Los motivos por los que Chelo García-Cortés se está enfrentando a 'Sálvame' Chelo García-Cortés, en 'Sálvame'. / Telecinco La concursante de 'Supervivientes' está recibiendo todo tipo de críticas por parte del equipo de 'Sálvame' CARLA COALLA Jueves, 18 julio 2019, 19:47

La poca atención que Chelo García-Cortés está prestando a sus compañeros de 'Sálvame' le estaría poniendo en una situación bastante complicada, a juzgar por las últimas imágenes. De hecho, tras llegar de 'Supervivientes', Chelo no solo ha evitado a sus compañeros habituales, sino que también ha protagonizado un brutal enfrentamiento con algunas de sus amigas más leales, María Patiño y Gema López, que ha descolocado a ambas. Tanto María como Gema han defendido que no la han atacado en ningún momento y que no entienden el comportamiento de la que hasta hace poco consideraban su amiga.

Ahora queda por ver cómo evolucionan los acontecimientos y cuál es la actitud que toma con respecto al puesto que venía desempeñando como colaboradora de 'Sálvame', ya que ahora, tras su paso por la isla de 'Supervivientes 2019', todo podría haber cambiado. Sus compañeros de programa achacan este cambio, en parte, a que participar en el magazine de Telecinco no sería compatible con la relación que acaba de recuperar con Isabel Pantoja, aunque Chelo García-Cortés no se ha pronunciado aún al respecto.

Por otro lado, Chelo García-Cortés ha sido una de las protagonistas de la tarde en 'Sálvame', al hacer Antonio Montero una broma sobre ella. El comentario ha surgido a raíz de la aplicación móvil de moda, que consigue envejecer varios años a la persona que aparece inmortalizada en una imagen. «A Chelo no le hace falta la App», ha dicho Montero, despertando todo tipo de comentarios por parte de sus compañeras. «Me parece una falta de respeto», ha sentenciado Anabel Pantoja. «Tú has venido a decir que si le hacen la foto ahora con la aplicación se quedaría igual», decía Lydia Lozano a Antonio Montero, siendo automáticamente replicada por Mila Ximénez. «¡Qué escandalazo lo que acaba de decir Antonio! ¿Cómo aquí somos tan respetuosos? ¡Vamos a conservar el espíritu del programa!».